Демобилизация призванным не светит

Эту информацию «Нашему городу» подтвердил тюменский юрист Роман Матвеев.
«Пока такого приказа нет, все остальные заявления можно считать голословными. Многие правозащитники считают, что частичная мобилизация не приостановлена. В данный момент лишь не планируется новый набор военнослужащих», — комментирует текущую ситуацию в стране юрист.
Особенно учитывая, что с 1 ноября объявлен осенний призыв на военную службу.
«Пока полностью не будет отработают со срочниками, по частичной мобилизации призывать не будут. После того, как срочники будут набраны и отправлены в учебные центры, мобилизационные мероприятия продолжатся», — считает специалист.
По словам Романа Матвеева, мнения депутатов о том, что дополнительных документов о завершении мобилизации не требуется — очередной фейк.
«Повторюсь, мобилизация может объявляться и прекращаться только указом президента страны. Об этом гласит Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», — говорит Матвеев.
Также Роман добавил, что термина «демобилизация» в законе нет.
«Контрактники могут прекращать службу только по трем основаниям: по достижении возраста, в случае невозможности продолжать военную службу и в случае истечения срока контракта», — рассказал эксперт.
По его словам, есть дополнительные основания. Но они рассматриваются в каждом отдельном случае. На сегодняшний день контрактники продолжают свою службу в независимости от того, закончились ли у них контракты или нет.
Напомним, согласно официальным источникам, на период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта.