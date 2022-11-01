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Демобилизация призванным не светит

1 ноября 13:19
Фото: 1MI
Прекращение частичной мобилизации в России объявляется указом президента. Также как и объявление общей или частичной мобилизации может иметь силу только после обнародования указа.
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Суд

Эту информацию «Нашему городу» подтвердил тюменский юрист Роман Матвеев.

«Пока такого приказа нет, все остальные заявления можно считать голословными. Многие правозащитники считают, что частичная мобилизация не приостановлена. В данный момент лишь не планируется новый набор военнослужащих», — комментирует текущую ситуацию в стране юрист.

Особенно учитывая, что с 1 ноября объявлен осенний призыв на военную службу.

«Пока полностью не будет отработают со срочниками, по частичной мобилизации призывать не будут. После того, как срочники будут набраны и отправлены в учебные центры, мобилизационные мероприятия продолжатся», — считает специалист.

По словам Романа Матвеева, мнения депутатов о том, что дополнительных документов о завершении мобилизации не требуется — очередной фейк.

«Повторюсь, мобилизация может объявляться и прекращаться только указом президента страны. Об этом гласит Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», — говорит Матвеев.

Также Роман добавил, что термина «демобилизация» в законе нет.

«Контрактники могут прекращать службу только по трем основаниям: по достижении возраста, в случае невозможности продолжать военную службу и в случае истечения срока контракта», — рассказал эксперт.

По его словам, есть дополнительные основания. Но они рассматриваются в каждом отдельном случае. На сегодняшний день контрактники продолжают свою службу в независимости от того, закончились ли у них контракты или нет.

Напомним, согласно официальным источникам, на период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта.

#Всегда актуально#Мелиса Учунджю#Частичная мобилизация#Армия#Военные#Россия#Суд#Тобольск#Новости тюмени#Военнослужащие#Уголовная ответственность#Служба по контракту
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