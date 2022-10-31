Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии

А в июне текущего года 38-летняя тюменка совершила преступление с iPhone, но не украла его, а нашла. И уже с него украла электронные деньги. Женщина обнаружила потерянный кем-то «iPhone 11 Pro Max». Она переставила из него сим-карту и получила доступ к лицевому счету владельца. Таким образом обвиняемая похитила более 24 тысяч рублей.