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Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии

31 октября 05:15
Фото: 1Mi
В январе текущего года местный житель Артем Ткачев пришел в салон связи и открыто украл два iPhone на общую сумму более 92 тысяч рублей. Теперь мужчине придется почти 3 года провести в колонии общего режима, отбывая наказание, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Тюмень

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 32-летнему Артему Ткачеву — его признали виновным в грабеже. Мужчина 22 января 2022 года пришел в популярный салон связи и открыто украл сотовые телефоны — «iPhone 11» на 128 GB и «iPhone 12» с таким же объемом памяти. Украденным имуществом он распорядился так, как посчитал нужным.

На суде обвиняемый признался в совершении преступления, раскаялся. Но это уже не первая его кража. Согласно материалам уголовного дела, Ткачев не работал, по месту жительства его характеризуют отрицательно, есть судимость за кражи.

Также у подсудимого есть неотбытое наказание по предыдущему приговору. Суд принял во внимание обстоятельства преступления, его общественную опасность и личность осужденного, и лишил Ткачева свободы на 2 года и 10 месяцев. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Тюменка украла электронные деньги с найденного «iPhone»
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А в июне текущего года 38-летняя тюменка совершила преступление с iPhone, но не украла его, а нашла. И уже с него украла электронные деньги. Женщина обнаружила потерянный кем-то «iPhone 11 Pro Max». Она переставила из него сим-карту и получила доступ к лицевому счету владельца. Таким образом обвиняемая похитила более 24 тысяч рублей.

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