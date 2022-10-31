Тюменец, открыто похитивший iPhone, проведет почти 3 года в колонии

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 32-летнему Артему Ткачеву — его признали виновным в грабеже. Мужчина 22 января 2022 года пришел в популярный салон связи и открыто украл сотовые телефоны — «iPhone 11» на 128 GB и «iPhone 12» с таким же объемом памяти. Украденным имуществом он распорядился так, как посчитал нужным.
На суде обвиняемый признался в совершении преступления, раскаялся. Но это уже не первая его кража. Согласно материалам уголовного дела, Ткачев не работал, по месту жительства его характеризуют отрицательно, есть судимость за кражи.
Также у подсудимого есть неотбытое наказание по предыдущему приговору. Суд принял во внимание обстоятельства преступления, его общественную опасность и личность осужденного, и лишил Ткачева свободы на 2 года и 10 месяцев. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.
А в июне текущего года 38-летняя тюменка совершила преступление с iPhone, но не украла его, а нашла. И уже с него украла электронные деньги. Женщина обнаружила потерянный кем-то «iPhone 11 Pro Max». Она переставила из него сим-карту и получила доступ к лицевому счету владельца. Таким образом обвиняемая похитила более 24 тысяч рублей.