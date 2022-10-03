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Тюменка украла электронные деньги с найденного «iPhone»

3 октября 09:21
Фото: 1Mi
38-летняя жительница Нижнетавдинского района украла электронные деньги с найденного в Тюмени телефона. В отношении неё возбудили уголовное дело и передали его в суд. Теперь тюменке может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.
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Тюмень

«В июне текущего года женщина, находясь в Тюмени, нашла „iPhone 11 Pro Max“. Из найденного сотового телефона она переставила сим-карту в свой и получила доступ к управлению лицевым счетом. Таким образом она похитила более 24 тысяч рублей»,пояснили в Прокуратуре Тюменской области.

Обвиняемой удалось получить доступ к лицевым счетам при помощи личного кабинета оператора сотовой связи. Затем она, пользуясь персональным компьютером и интернетом, перевела деньги с лицевого счета на свою банковскую карту. Это преступление квалифицируется как кража, совершенная в отношении электронных денежных средств.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу. К слову, максимальное наказание за такое преступление — до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы до 1,5 лет либо без такового.

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