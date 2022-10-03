Тюменка украла электронные деньги с найденного «iPhone»

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу. К слову, максимальное наказание за такое преступление — до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы до 1,5 лет либо без такового.