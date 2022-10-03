Тюменка украла электронные деньги с найденного «iPhone»

«В июне текущего года женщина, находясь в Тюмени, нашла „iPhone 11 Pro Max“. Из найденного сотового телефона она переставила сим-карту в свой и получила доступ к управлению лицевым счетом. Таким образом она похитила более 24 тысяч рублей»,пояснили в Прокуратуре Тюменской области.
Обвиняемой удалось получить доступ к лицевым счетам при помощи личного кабинета оператора сотовой связи. Затем она, пользуясь персональным компьютером и интернетом, перевела деньги с лицевого счета на свою банковскую карту. Это преступление квалифицируется как кража, совершенная в отношении электронных денежных средств.
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу. К слову, максимальное наказание за такое преступление — до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы до 1,5 лет либо без такового.