Алонсо считает дни до окончания контракта с «Альпин»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо отвечая на вопрос, считает ли он дни до окончания сезона и перехода в другую команду, ответил, что однозначно да. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ.
Алонсо недоволен многочисленными проблемами с машиной, которые приводят к сходам.
«Если что-то ломается, то только на машине N% 14. Пять раз отказывал мотор, в Австралии гидравлика, в Австрии вообще не получилось стартовать в спринте. Когда ломается мотор, это нельзя назвать невезением, это неподготовленность», — возмутился Алонсо.
На Гран-при Мехико Алонсо также сошел по причине выхода из строя двигателя.