В правительстве Тюменской области ищут помощника для заместителя губернатора

В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить работа с корреспонденцией от федеральных органов власти, органов власти других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций. Также специалист должен будет заниматься подготовкой документов по вопросам, которые находятся в ведении заместителя губернатора Тюменской области, работать с обращениями граждан, организацией встреч, телефонных переговоров и т. д.
В числе требований, предъявляемых к кандидатам, наличие среднего образования. Стаж работы на госслужбе или по специальности не обязателен.Но будущий работник должен знать основы российского законодательства, разбираться в нормативно-правовых актах правительства Тюменской области, уметь с ними работать.
Платить специалисту обещают от 21 тысячи 600 рублей до 31 тысячи 200 рублей в месяц.
Конкурс соискателей на должность проведут в два этапа — прием документов и проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и выполнение тестового задания.
Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат объявил о поиске сотрудника, готового заниматься организацией розыскных мероприятий.