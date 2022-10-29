nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В правительстве Тюменской области ищут помощника для заместителя губернатора

29 октября 05:02
Фото: Правительство Тюменской области
Аппарат губернатора Тюменской области объявил о поиске специалиста в службу по обеспечению деятельности вице-губернатора и заместителей главы региона. Соответствующая вакансия опубликована на сайте «Госслужба».

В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить работа с корреспонденцией от федеральных органов власти, органов власти других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций. Также специалист должен будет заниматься подготовкой документов по вопросам, которые находятся в ведении заместителя губернатора Тюменской области, работать с обращениями граждан, организацией встреч, телефонных переговоров и т. д.

В числе требований, предъявляемых к кандидатам, наличие среднего образования. Стаж работы на госслужбе или по специальности не обязателен.Но будущий работник должен знать основы российского законодательства, разбираться в нормативно-правовых актах правительства Тюменской области, уметь с ними работать.

Платить специалисту обещают от 21 тысячи 600 рублей до 31 тысячи 200 рублей в месяц.

Конкурс соискателей на должность проведут в два этапа — прием документов и проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и выполнение тестового задания.

Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат объявил о поиске сотрудника, готового заниматься организацией розыскных мероприятий.

#Новости#2#Тюменская область#Правительство области#Вакансии#Работа#Губернатор#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25