В правительстве Тюменской области ищут помощника для заместителя губернатора

В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить работа с корреспонденцией от федеральных органов власти, органов власти других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций. Также специалист должен будет заниматься подготовкой документов по вопросам, которые находятся в ведении заместителя губернатора Тюменской области, работать с обращениями граждан, организацией встреч, телефонных переговоров и т. д.