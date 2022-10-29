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Губернатор Александр Моор проверил, чем кормят бойцов батальона «Ермак»

29 октября 08:51
Фото: тг-канал Александр Моор
Власти Тюменской области проверили, как питаются мобилизованные тюменцы, прибывшие в подразделение «Ермак». Соответствующую проверку поручил организовать губернатор региона Александр Моор представителю Тюменской области.

По словам главы региона, он убедился в том, что процесс приготовления пищи в подразделении «Ермак» налажен — бойцы готовят и жидкие блюда, и каши. Горячее питание военным выдают два раза в сутки. Также ежедневно для бойцов батальона по заказу выпекают порядка 160 булок хлеба.

Ранее «Наш Город» писал, что после распространенного в соцсетях видеоролика с жалобами мобилизованных тюменцев на условия проживания в батальоне «Ермак», губернатор Тюменской области поручил провести проверку. С визитом в подразделение направился представитель региона.

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