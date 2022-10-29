Губернатор Александр Моор проверил, чем кормят бойцов батальона «Ермак»

По словам главы региона, он убедился в том, что процесс приготовления пищи в подразделении «Ермак» налажен — бойцы готовят и жидкие блюда, и каши. Горячее питание военным выдают два раза в сутки. Также ежедневно для бойцов батальона по заказу выпекают порядка 160 булок хлеба.