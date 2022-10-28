Яйца дракона, храм со звездами на куполах и крутые холмы — чем удивит Котовский район

Специалист из Москвы, приезжавший сюда, предположил, что это яйца динозавров, но волгоградские ученые эту версию не поддержали, а вот название к этим шарам так и прилипло, ведь с виду они очень похожи на громадные яйца какого-то существа. На территории Волгоградской области в эпоху динозавров плескалось теплое доисторическое море, поэтому здесь чаще обнаруживают останки морских рептилий, вроде ихтиозавров. К тому же самое крупное найденное яйцо динозавра не превышает 30 сантиметров в длину. Еще один специалист предположил, что эти «яйца» — известковые образования, а доцент ВГСПУ Сергей Моников уверен, что это выходы железной породы.