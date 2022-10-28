Константин Пережогин заложил камень развития кёрлинга в Тюмени

«У нас до сих пор нет даже собственного помещения. Всё то малое, что есть в Тюмени в плане развития кёрлинга — в основном, за счет грантов и меценатства. А так, у нас, по-прежнему, даже инвентарь сделан из подручных материалов. Например, для колясочников нужны экстендеры. Это палки, которыми игроки подталкивают „камни“ к „домам“. В Тюмени их просто не продают. А, например, в Питере — они есть, но каждая стоит порядка 15 тысяч рублей. И так как мы не могли себе позволить их покупку, пришлось поехать в строительный магазин и там, среди стройматериалов, искать приемлемую замену».