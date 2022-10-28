Константин Пережогин заложил камень развития кёрлинга в Тюмени

Почти два десятка химио- и радио-облучений. Эта борьба теперь сама по себе кажется геройством. Но Костя лишь улыбается в ответ — такого геройства не пожелаешь и врагу. И всё же сейчас — время собирать камни. В его котомке — право жить и дышать. А о страшном недуге напоминает лишь III группа инвалидности. Она, к сожалению, пожизненная. Но об этом молодому человеку думать некогда. Организм работает, как часы, второй шанс дан и тратить время по-напрасну Константин не желает.
Кёрлинг. Вид спорта, в котором «камни» забивают в «дома» на льду. Весьма распространённый по всему миру и даже включённый в программу Олимпийских игр, в Тюмени не был развит совсем. О его существовании местные жители, конечно, знали. Но, в основном, из телерепортажей. А вот так, увидеть воочию или тем более выйти на лед в качестве игрока — было чем-то запредельным. Всё изменилось в 2018 году, когда Константин с группой единомышленников решили создать Федерацию кёрлинга в Тюмени. Решил и создал.
«Начали мы по-простому. У нас ведь не было материальной базы никакой. Лепили отсебятину. Инвентарь делали из подручных материалов. Но и это было большим шагом вперёд. Началось всё с серии мастер-классов для школьников. Ездили по школам и показывали азы кёрлинга старшеклассникам на уроках физкультуры», — вспоминает Костя во время интервью в проекте #безграничные_возможности2022.
Дальше — больше. В регионе прошли первые робкие соревнования. Они стали возможны благодаря грантам, которые Константин со своей командой выиграл сначала на уровне региона, а затем на федеральном уровне. Речь о Президентском гранте, который заложил пробный камень в развитие керлинга в Тюмени. После его получения на лёд местной спортивной арены соревноваться вышли уже семьями. В том турнире приняли участие почти 360 человек. О кёрлинге заговорили всерьез. По телевизору прошли репортажи, а в одну из тематических групп в социальных сетях посыпались заявки от желающих научиться владеть этим видом спорта.
«Люди пишут, спрашивают, но пока на постоянной основе керлингом занимается порядка 30 человек из всей Тюмени».
Речь идёт о людях с ограниченными возможностями — колясочниках. Пока именно для них Константин и его кёрлинг-федерация создает условия для тренировок и игр на постоянной основе. Это возможно благодаря губернаторскому гранту и поддержке местных спонсоров. Впрочем, и этих денег катастрофически мало для диалога о кёрлинге в регионе на профессиональном уровне. Костя мечтает однажды начать готовить паралимпийский резерв в родной Тюмени. И это возможно, если финансирование станет постоянным.
«У нас до сих пор нет даже собственного помещения. Всё то малое, что есть в Тюмени в плане развития кёрлинга — в основном, за счет грантов и меценатства. А так, у нас, по-прежнему, даже инвентарь сделан из подручных материалов. Например, для колясочников нужны экстендеры. Это палки, которыми игроки подталкивают „камни“ к „домам“. В Тюмени их просто не продают. А, например, в Питере — они есть, но каждая стоит порядка 15 тысяч рублей. И так как мы не могли себе позволить их покупку, пришлось поехать в строительный магазин и там, среди стройматериалов, искать приемлемую замену».
Звучит, как нечто фантастическое. Но даже в таких условиях члены Федерации не опускают руки. Сейчас, например, Константин с единомышленниками ведет переговоры с местным спортивным департаментом. Важно наладить деловые контакты и запустить процесс подготовки муниципального задания. И однажды, когда все бюрократические формальности останутся позади, Федерацию прикрепят к зданию одной из местных спортивных школ. Получив постоянную прописку, то есть своё собственное помещение, кёрлинг, как вид спорта, прочно встанет на крепкий лед развития. И можно будет открыть двери всем, кто желает научиться загонять «камни» в «дома». А там и до подготовки Паралимпийского резерва будет рукой подать.