Владимирский ученый изобрел бетон из растений

«Сейчас мечтаю о том, чтобы любой человек, который захочет построить дом из нашего бетона мог просто пойти и купить его в любом строительном магазине» — говорит Илья, — «А молодых ребят призываю заниматься наукой, потому что наука — это не сидение в пыльной лаборатории в очках и халате за скучными занятиями. Наука — это поездки, конференции, возможность создать что-то новое, что может приносить пользу и доход. Наука — это как бизнес: если ты вкладываешься и тебе интересно, то обязательно получишь отдачу».