Власти засекретили состав и функции мобилизационной комиссии Тюменской области

«Наш город» обратился в Информационный центра Правительства Тюменской области, чтобы узнать персональный состав мобилизационной комиссии при правительстве региона, функции каждого из них и заработную плату.
«Нормативный правовой акт, определяющий персональный состав комиссии по мобилизации Тюменской области, а также деятельность комиссии по мобилизации Тюменской области составляют сведения ограниченного распространения и не подлежат официальному публикованию в средствах массовой информации», ответили «Нашему городу» в информцентре.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло первое заседание мобилизационной комиссии в Тюменской области.