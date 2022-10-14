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Власти засекретили состав и функции мобилизационной комиссии Тюменской области

14 октября 09:30
Фото: Александр Моор
Состав и функции мобилизационной комиссии в Тюменской области области остаются под грифом «секретно». В информационном центре Правительства «Нашему городу» ответили, что деятельность этой комиссии не может быть разглашена, как и данные людей, из которых она состоит.

«Наш город» обратился в Информационный центра Правительства Тюменской области, чтобы узнать персональный состав мобилизационной комиссии при правительстве региона, функции каждого из них и заработную плату.

«Нормативный правовой акт, определяющий персональный состав комиссии по мобилизации Тюменской области, а также деятельность комиссии по мобилизации Тюменской области составляют сведения ограниченного распространения и не подлежат официальному публикованию в средствах массовой информации», ответили «Нашему городу» в информцентре.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло первое заседание мобилизационной комиссии в Тюменской области.

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