Власти засекретили состав и функции мобилизационной комиссии Тюменской области

Состав и функции мобилизационной комиссии в Тюменской области области остаются под грифом «секретно». В информационном центре Правительства «Нашему городу» ответили, что деятельность этой комиссии не может быть разглашена, как и данные людей, из которых она состоит.

Сюжет Правительство Тюменской области