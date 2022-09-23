В мессенджерах распространяется фейк о мобилизационных площадках в школах

Ранее «Наш город» писал о том, что после объявленной накануне частичной мобилизации в России в сети интернет начали распространять всевозможные фейки. Например, МВД России опровергло слухи о принудительной отправке в военкоматы. В ведомстве подчеркнули, что опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными.