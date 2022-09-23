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В мессенджерах распространяется фейк о мобилизационных площадках в школах

23 сентября 05:01
Фото: Информационный центр Правительства ТО
В родительских чатах в мессенджерах активно распространяется информация о том, что в учебных заведениях будут открываться мобилизационные площадки.
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Тюмень

«С 23 сентября 2022 года наша школа становится мобилизационной площадкой до особого распоряжения. Все педагоги работают из дома. О дальнейшем формате обучения сообщим дополнительно. Классным руководителям довести информацию до сведения родителей», было написано в одном из постов в мессенджере.

Данная информация оказалась ложью. В Департаменте образования и науки Тюменской области опровергли эти сведения. Также в ведомстве добавили, что дети будут учиться в обычном режиме.

Ранее «Наш город» писал о том, что после объявленной накануне частичной мобилизации в России в сети интернет начали распространять всевозможные фейки. Например, МВД России опровергло слухи о принудительной отправке в военкоматы. В ведомстве подчеркнули, что опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными.

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