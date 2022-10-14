nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области во время пожара погиб 72-летний пенсионер

14 октября 08:19
Фото: МЧС Тюменская область
72-летний житель деревни Сизикова Исетского района погиб во время пожара в жилом доме. Трагедия произошла сегодня около семи часов утра. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 6:52.
Сюжет
Дом

На место происшествия были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС. К сожалению, когда пожарные прибыли на место ЧП огонь охватил уже полностью частный дом и деревянные постройки, расположенные рядом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.

В настоящее время следователи Ялуторовского межрайонного отдела СУ СК РФ по Тюменской области выясняют причины произошедшей трагедии. Уже опрошены свидетели, проведен осмотр места ЧП. В ближайшее время запланированы пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский на этой неделе сгорел жилой дом площадью сто квадратных метров. Никто не пострадал.

#Новости#Расследования#СКР#Гибель людей#Тюменская область#Дом#МЧС#Пожарная безопасность#Пожар#Исетский район#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25