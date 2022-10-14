В Тюменской области во время пожара погиб 72-летний пенсионер

На место происшествия были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС. К сожалению, когда пожарные прибыли на место ЧП огонь охватил уже полностью частный дом и деревянные постройки, расположенные рядом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.