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В Тюмени в массовой аварии погиб 38-летний мотоциклист

14 октября 03:52
Фото: 1Mi
В Тюмени сегодня ночью в массовой аварии на улице на улице Федюнинского, 67, погиб водитель мотоцикла. Трагедия произошла рядом с торговым центром остров. 38-летний мотоциклист, житель Нефтеюганска, въехал в пять автомобилей: два Hyundai, Suzuki, Chevrolet, Renault.
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Тюмень

От полученных травм югорчанин скончался на месте. Больше в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

В августе этого года мотоциклист был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе на федеральной трасе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и врезался в столб. Погибли три человека — водитель и два пассажира.

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