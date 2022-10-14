В Тюмени в массовой аварии погиб 38-летний мотоциклист

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе на федеральной трасе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и врезался в столб. Погибли три человека — водитель и два пассажира.