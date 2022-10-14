В Тюмени в массовой аварии погиб 38-летний мотоциклист

От полученных травм югорчанин скончался на месте. Больше в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.
В августе этого года мотоциклист был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе на федеральной трасе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и врезался в столб. Погибли три человека — водитель и два пассажира.