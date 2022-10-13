Хирургическое знамя Донбасса: врач Каро Овнатанян

С его подачи в Донбассе получили развитие сразу несколько направлений медицины, а целый ряд операций в созданной им клинике проводились впервые во всем Советском Союзе. Каро Томасовича Овнатаняна другие, не менее знаменитые хирурги региона, единодушно признавали «хирургическим знаменем Донбасса», а молодые врачи за требовательность называли «Каро Фантомасович».
Труд был смыслом жизни Каро Томасовича. Операции, перевязки, обходы больных, консультации, лекции, семинары, эксперименты в виварии — вот неполный перечень того, чем занимался профессор Овнатанян в течение дня.
Несмотря на колоссальную нагрузку, Каро Овнатанян «держал руку на пульсе» — следил, как развивается медицина в СССР и за рубежом. Он был в курсе всех технических новинок, помогающих медикам успешнее бороться с болезнями. Овнатанян старался приобрести современное оборудование, которое большей частью создавалось в странах Запада. В то время это было непростой задачей — для покупки нужна была валюта. И все-таки случались удачи. Ученик Каро Овнатаняна, доктор медицинских наук, профессор, основатель кафедры урологии ДонНМУ им. М. Горького Петр Серняк рассказывал, как с легкой руки его шефа появился первый в Донбассе (и второй в Украине) аппарат искусственной почки.
«У нас в Донецке была выставка «Здравоохранение в СССР» (в 1962 году — прим. авт.), где демонстрировались новые приборы. Среди аппаратов была и «искусственная почка», привезенная из Москвы конструкции Козлова и Ткаченко. О ней мы слышали, но видели впервые. Она была довольно громоздкая и по габаритам напоминала стиральную машину. Но ведь эта была первая искусственная почка отечественного производства. Руководители выставки спросили присутствующих медиков:
— Кто возьмет искусственную почку?
— Я, — сказал мой шеф. — Петя, — обратился он ко мне — организуй доставку почки в нашу клинику, — вспоминал Петр Серняк.
Для того, чтобы освоить все тонкости и секреты функционирования искусственной почки, Овнатанян отправил своего ученика Петра Серняка и еще несколько человек на стажировку в Москву, в Институт переливания крови.
«Вернувшись, с благословения Каро Томасовича, начали организовывать соответствующее отделение. В короткий срок сами произвели ремонт в запущенном помещении, где оборудовали операционную, лабораторию, санитарно-гигиеническую комнату, пищеблок и палаты для больных на 20 коек. Профессор все время был в курсе наших дел, его помощь в переоборудовании выделенного здания была решающей. Казалось, что все готово к пуску, но накануне первого подключения аппарат начал хандрить. Все медики нового отделения многократно разбирали и собирали аппарат. И только в 4 часа утра он заработал, как положено. Это была первая искусственная почка в Донбассе и вторая в Украине, и отцом ее был Каро Томасович Овнатанян», — заверял Петр Серняк.
Никто не придумает лучше медицинских инструментов, необходимых для хирургических вмешательств, чем сам хирург. Каро Томасович приобрел широкую известность не только как многопрофильный хирург, ученый и руководитель, но и как… медик-конструктор. Во многих клиниках Советского Союза успешно применялся и применяется на постсоветском пространстве до сих пор целый ряд оригинальных инструментов, созданных по идеям и разработкам Каро Овнатаняна. Воплотить его конструкторскую мысль в металл помогали рабочие и инженеры Макеевского металлургического завода им. Кирова, где был даже создан небольшой медико-инструментальный цех. Любопытно, что для того, чтобы заводские умельцы лучше могли понять авторский замысел, Каро Томасович приглашал их в операционную, где они могли наблюдать за работой хирурга.
Результатом совместной работы Овнатаняна и специалистов Макеевского металлургического завода стали изобретения и рационализаторские предложения по совершенствованию следующего медицинского инструментария:
Все перечисленные инструменты были представлены на V Сессии института экспериментальной аппаратуры и хирургического инструментария в Москве, где были высоко оценены и внедрены в масштабе страны.
В 50- 60-х годах прошлого века бурное развитие «большой хирургии» в различных клиниках мира сопровождалось учащением послеоперационных эмболий (закупорок) легочных артерий со смертельными исходами больных. «Наша клиника не была исключением, — вспоминал ученик Овнатаняна, профессор, академик Украинской академии наук, главный уролог Минздрава Украины (1972-1987) Виктор Карпенко. — Каро Томасович рассказал мне об операции Тренделенбурга — удаление тромба из легочной артерии». В то время в мире было сделано успешно около 60 таких операций, но неудач было больше. Виктор Карпенко с Каро Овнатаняном дотошно изучили детали такой операции на животных и были готовы при необходимости провести ее и на человеке.
«Стали ждать эмболию легочной артерии в клинике. Она наступила 11 марта 1964 года. У больного на 7-й день после резекции мочевого пузыря по поводу рака произошла эмболия легочной артерии. Я был поблизости, правильно поставил диагноз, доставил больного в операционную. С бригадой хирургов я удалил из легочной артерии седловидный тромб длиной 21 см. Больной выздоровел. С момента закупорки артерии до удаления эмбола прошло около 11 минут», — рассказывал Виктор Карпенко.
Это было первое успешное хирургическое удаление тромба из легочной артерии в Советском Союзе и 73 –я операция в мире. По словам Карпенко, Каро Овнатанян был невероятно горд тем, что первую в Союзе такую операцию провел его ученик, действуя согласно совместно разработанной методике.
Кроме этой операции, в клинике, которая теперь носит имя Овнатаняна, также впервые в СССР успешно была проведена операция по поводу ущемленной диафрагмальной грыжи у новорожденной спустя 14 часов после рождения.
«Звонят нам однажды из клиники акушерства и гинекологии. Только что родившийся ребенок весь синий, его состояние очень напоминает картину ущемленной диафрагмальной грыжи (перемещение органов из брюшной полости в грудную через естественное или патологическое отверстие в диафрагме — прим. авт.). Оперировали этого ребенка через 14 часов после его рождения. Девочка выросла и стала врачом», — вспоминал ученик Каро Овнатаняна.
В клинике под патронатом Каро Овнатаняна были предложены несколько новаторских оперативных доступов. Оперативный доступ, то есть — разрез является первым этапом хирургических операций. От того, каким образом он сделан зависит во-первых, качество и удобство работы хирурга на нужном органе и во-вторых — насколько при этом повреждаются здоровые ткани. Один из таких удобных и малотравматичных доступов — надлобковый дугообразный внебрюшинный разрез при камнях тазового отдела мочеточника — получил название Овнатаняна-Карпенко.
Этот, и другие методы (одномоментное удаление аденомы простаты с глухим швом мочевого пузыря; новый оперативный доступ при спленэктомии (удалении селезенки) были внедрены в практику лечебных учреждений Донецкой области и некоторых других городов Советского Союза.
Рассказывают, что Каро Овнатанян не уставал повторять: «хирургия может развиваться настолько быстро, насколько ей позволит анестезиология». Как практикующий хирург с большим опытом, он четко понимал, что без современных методов обезболивания не обойтись. Поэтому в 1956 году в клинике факультетской хирургии был впервые применен интубационный наркоз (до этого пользовались масочным) у больных с абдоминальной хирургической патологией. Каро Томасович решил не ограничиваться рамками клиники — по его предложению в 1963 году при Донецком научном хирургическом обществе впервые в Украине была организована анестезиологическая секция. В 1968 году по инициативе профессора на базе кафедры факультетской хирургии был организован курс анестезиологии и реаниматологии, а также создано одно из первых в стране общество анестезиологов и реаниматологов, первым председателем которого был Овнатанян.
«Клинику факультетской хирургии на законном основании можно считать местом рождения донецкой анестезиологии и интенсивной терапии, а профессора Овнатаняна ее отцом» — считала ученица Каро Томасовича, профессор, первая заведующая кафедрой анестезиологии Раиса Новикова.
Каро Томасович Овнатанян из 68 лет своей жизни только последних 18 провел в Донецке. Однако именно этот период является наиболее плодотворным и блестящим в его деятельности.
В Донецк он приехал из Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в возрасте 50 лет — после того, как прошел всесоюзный (!) конкурс на должность заведующим кафедрой факультетской хирургии Донецкого (Сталинского) медицинского института им. М. Горького и на этой должности состоял до самого последнего дня своей жизни.
Будущий именитый хирург родился 21 октября 1902 года в городе Баку в семье рабочего — отец был токарем. В детские годы Каро проявил незаурядные музыкальные способности — он освоил игру на мандолине, фортепиано и скрипке. К слову, на скрипке и фортепиано великий хирург любил играть до последних дней жизни. Любопытно, что в 17-летнем возрасте юный Овнатанян, находясь с семьей в Пятигорске поставил оперу «Ануш». Летом 1919 года у подножия горы Машук, в летнем помещении Лермонтовской галереи, состоялась ее премьера. При этом юноша был не только аранжировщиком музыки, но и дирижером!
Каро был студентом третьего курса медицинского факультета Азербайджанског государственного университета им. В. И. Ленина, когда в 1925 году умер его отец. На попечении Овнатаняна остались мать и двое малолетних братьев. Чтобы обеспечить их, после занятий он вечерами играл на скрипке в ресторане. Каро заменил в семье отца и сделал все для того, чтобы братья получили высшее образование.
После окончания вуза он начал работать в госпитальной хирургической клинике Азербайджанского медицинского института. Здесь он до 1941 года прошел все ступени клинического совершенствования: от ординатора до доцента госпитальной хирургической клиники. За короткое время написал и блестяще защитил две диссертации: кандидатскую и докторскую.
Вместе с супругой Варварой Фадеевной Арутюновой, тоже медиком по образованию, Каро Овнатанян прошел Великую Отечественную войну. С первых дней войны он служил в должности начальника медицинской части и ведущего хирурга эвакогоспиталя № 1052 в городе Ахалцихе, на юге Грузии. Там Каро Томасович успешно занимался нейрохирургией, возвращая в строй бойцов и командиров, за что был награжден орденом «Красная звезда». «Хирургическое дело в госпитале 1052 поставил на отлично, одновременно ведет большую научно-практическую работу по нейрохирургии, дающей блестящие результаты. Отмечается исключительно заботливое отношение к ранбольным, у постели которых врач Овнатанян бывает в любую минуту дня и ночи», — сказано в наградном листе.
В 1943 году Каро Томасович был избран по конкурсу заведующим кафедрой общей хирургии Северо-Осетинского государственного медицинского института, где был представлен и утвержден в ученом звании профессора. Здесь он проработал до 1952 года, а затем уже началась новая славная страница в его биографии, связанная с Донбассом.
«Поражала многогранность и пластичность характера Каро Томасовича. В клинике — он диктатор, дома — гостеприимный хозяин и приятный собеседник, в ученых кругах — эрудит и искусный полемист, в обществе женщин — остроумный и галантный кавалер. Это был человек широкой натуры, любил принимать у себя гостей, умел организовать веселое застолье, ценил остроумную шутку. Как-то он прослышал, что молодые врачи между собой называют его „Каро Фантомасович“, но он на это не обиделся, считая юмор одним из проявлений таланта», — рассказывал ученик Овнатаняна, профессор В. Суслов.
Традиционными были встречи нового года в гостях у шефа, где собирались почти все сотрудники клиники. Коронным номером вечера было исполнение шефом и его учеником Ираклием Мухиным грузинской песни «Чериме».
При этом никогда, ни за какими праздниками Овнатанян не забывал о больных. Он говорил, что у него всегда рядом с подушкой телефон. В любое время суток ему должны были сообщать о состоянии прооперированных пациентов.
Несмотря на протесты жены, родных и сотрудников, он много работал, оперировал, в то время как симптомы сердечной недостаточности проявлялись все чаще. Никто не мог остановить его. Профессор часто повторял любимую пословицу: «Не умирай, пока живешь».
В конце мая 1970 года после бурной дискуссии на ученом совете Каро Томасович слег. ЭКГ показала, что он перенес несколько микроинфарктов на ногах. В течение месяца весь цвет медицины Донбасса боролся за жизнь великого хирурга, но состояние его ухудшалось.
«Тяжело было смотреть на муки, которые испытывал Каро Томасович в последние дни жизни. Окна в его спальне, которые выходили н, а площадь Ленина, были открыты, а в это время на площади выпускники школ праздновали окончание 10-го класса: песни, шум, веселье, выстрелы из бутылок шампанского. Каро Томасович дышит через кислородную маску и говорит: «На площади бурлит молодая жизнь, а я умираю — такой закон природы», — рассказывал Суслов, который находился рядом с шефом в его последние дни.
29 июня 1970 года Каро Томасовича Овнатаняна не стало. В течение трех дней Донецк прощался с прославленныс хирургом, ученым, педагогом. Похоронен Каро Томасович Овнатанян на Мушкетовском кладбище Донецка.
Через год после смерти именем советского врача-хирурга, основателя донецкой школы клинической хирургии, заслуженного деятеля науки и техники УССР Каро Томасовича Овнатаняна были названы кафедра хирургии в Донецком медицинском университете и улица в центральном, Калининском, районе Донецка. Но главное, традиции, отношение к пациентам, принципы работы Каро Овнатаняна соблюдаются уже несколькими поколениями сотрудников кафедры хирургии его имени.