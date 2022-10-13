Енакиевский металлургический завод: мост до Луны, полет в космос и «Молох» Куприна

С 1914 года для России началась эпоха социальных потрясений — Первая мировая война, две революции 1917 года, свержение царского режима, приход к власти большевиков… Все эти события неминуемо отразились на экономике государства. Напомним, что к началу Первой мировой войны Донбасс давал 67% всего производства чугуна в России, то есть был главным источником металла в стране. Однако в июле–октябре 1917 года выплавка чугуна на металлургических заводах Донбасса сократилась на 28% по сравнению с предыдущим годом. Дольше всех продержался Петровский (Енакиевский) металлургический завод, продолжая держать прежние показатели. В декабре 1917 года предприятие одним из первых было национализировано большевиками. Конечно, времена были непростые — завод едва не остановился полностью, поскольку рабочим было нечем платить. Спасением стали деньги большевиков, за которыми была отправлена, без особой надежды на успех, делегация с завода в Питер. «Каковы же были наши удивление и радость, когда через месяц делегаты приехали на завод и привезли с собой одиннадцать миллионов рублей!» — вспоминал о тех временах главный инженер предприятия Иван Павлович Бардин в своей автобиографичной книге «Жизнь инженера».