Тюменка, зарезавшая собутыльника, будет находиться в СИЗО

Женщину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека. Семина призналась, что не планировала убивать мужчину.
За нож она схватилась после того, как поругалась с мужчиной, который составил ей алко-компанию. Врачи не смогли спасти собутыльника, получившего ранение в грудь.
Сейчас, по решению суда, на время следствия Семина будет находится в СИЗО до 9 ноября текущего года.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» рассказывал о мужчине, которого заключили под стражу из-за обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.