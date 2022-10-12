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Тюменка, зарезавшая собутыльника, будет находиться в СИЗО

12 октября 11:05
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Сегодня Ленинский районный суд выбрал меру пресечения для Галины Семиной, которая 10 октября пырнула ножом мужчину, с которым распивала алкоголь. Одного удара, который нанесла Галина, хватило, чтобы тот вечер стал для ее знакомого последним.

Женщину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека. Семина призналась, что не планировала убивать мужчину.

За нож она схватилась после того, как поругалась с мужчиной, который составил ей алко-компанию. Врачи не смогли спасти собутыльника, получившего ранение в грудь.

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Сейчас, по решению суда, на время следствия Семина будет находится в СИЗО до 9 ноября текущего года.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» рассказывал о мужчине, которого заключили под стражу из-за обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

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