Тюменка, зарезавшая собутыльника, будет находиться в СИЗО

Сегодня Ленинский районный суд выбрал меру пресечения для Галины Семиной, которая 10 октября пырнула ножом мужчину, с которым распивала алкоголь. Одного удара, который нанесла Галина, хватило, чтобы тот вечер стал для ее знакомого последним.