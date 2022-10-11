Тюменка вонзила знакомому нож в грудь. Он скончался

Следствие уверено, что 10 октября этого года в квартире на улице Тульской между подозреваемой и ее знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры тюменка схватила нож и нанесла мужчине удар в область груди. Прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти мужчину не удалось.