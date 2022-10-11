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Тюменка вонзила знакомому нож в грудь. Он скончался

11 октября 07:40
Фото: 1Mi
В Тюмени женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.
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Тюмень

Следственный отдел по Ленинскому административному округу СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летней тюменки. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из-за этого мужчина скончался.

Следствие уверено, что 10 октября этого года в квартире на улице Тульской между подозреваемой и ее знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры тюменка схватила нож и нанесла мужчине удар в область груди. Прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти мужчину не удалось.

Ранее «Наш город» писал о том, что тоболяк убил своего приятеля из-за подозрения в краже майнингового оборудования. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство», сообщили в СУ СК Российской Федерации по Тюменской области. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Суд состоится в ближайшее время.

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