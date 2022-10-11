Тюменка вонзила знакомому нож в грудь. Он скончался

Следственный отдел по Ленинскому административному округу СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летней тюменки. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Из-за этого мужчина скончался.
Следствие уверено, что 10 октября этого года в квартире на улице Тульской между подозреваемой и ее знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры тюменка схватила нож и нанесла мужчине удар в область груди. Прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти мужчину не удалось.
Ранее «Наш город» писал о том, что тоболяк убил своего приятеля из-за подозрения в краже майнингового оборудования. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство», сообщили в СУ СК Российской Федерации по Тюменской области. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Суд состоится в ближайшее время.