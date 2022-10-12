Сильный ветер и похолодание ожидаются на следующей неделе в Тюменской области

Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы. В Ишиме синоптики ожидают ливни и до 3 мм осадков, погода всё неделю будет пасмурной. Температура воздуха составит около + 8 градусов. В Тобольске тоже похолодает, но ветер будет южным.
В Тюмени существенных осадков не ожидается, возможен небольшой дождь. Стоит отметить, что в октябре в регионе фиксируется влажность на уровне 50-65%. Из-за этого в некоторых районах ещё возникают ландшафтные пожары.
Ранее «наш город» сообщал, что на этой неделе спасатели МЧС тушили возгорания в Тюменском, Ишимском и Сладковском районах.