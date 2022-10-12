Детективная история изобретения радио

Не получив полного контроля над распространением технологии радиосвязи Маркони решительно начал борьбу за большую часть рынка (который ещё только начинал формироваться). На первых порах его ждала неудача: представителей английского флота не впечатлили показанные им результаты во время первых представлений 2 сентября 1896 г. на равнине Солсбери под Лондоном приёмники с 3-х метровой обычной проволочной антенной могли ловить сигнал лишь на расстоянии 500 м, а приёмник и передатчик с параболическими рефлекторами, хоть и показали результат осуществления связи на 2,5 км, для этого должны были быть направлены друг на друга. Что неосуществимо в море. Но Маркони не сдавался и решил добиться публичности и популярности для радиосвязи. В области рекламы и презентаций он действительно оказался мастером.