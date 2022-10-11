nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени с 1 ноября машинам запретят въезд на остановочный пункт «Рабочий поселок»

11 октября 11:00
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени с 1 ноября вводится запрет на въезд (кроме автобусов) на конечный остановочный пункт «Рабочий поселок». По данным администрации города, в этом районе сложилась сложная транспортная ситуация.
Сюжет
Тюмень

Здесь будет установлен знак «Въезд запрещен» (кроме автобусов).

«В связи со сложившейся сложной транспортной ситуацией на остановочном пункте «Рабочий поселок» по ул. Республики с 01.11.2022 вводится запрет на въезд (кроме автобусов) на конечный остановочный пункт «Рабочий поселок»сообщает администрация Тюмени.

Местных водителей просят обращать внимание на знаки.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени на объездной дороге возникли серьёзные заторы. Причиной послужили аварии на разных участках трассы, всего зафиксировано 2 дорожных происшествия.

Материалы по теме
На тюменской объездной дороге затруднено движение
#Новости#Дорожные знаки#Автомобили#Тюмень#Автобусы#Остановки#Автомобилисты#Дорога#Администрация#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25