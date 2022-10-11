В Тюмени с 1 ноября машинам запретят въезд на остановочный пункт «Рабочий поселок»

Здесь будет установлен знак «Въезд запрещен» (кроме автобусов).
«В связи со сложившейся сложной транспортной ситуацией на остановочном пункте «Рабочий поселок» по ул. Республики с 01.11.2022 вводится запрет на въезд (кроме автобусов) на конечный остановочный пункт «Рабочий поселок»сообщает администрация Тюмени.
Местных водителей просят обращать внимание на знаки.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени на объездной дороге возникли серьёзные заторы. Причиной послужили аварии на разных участках трассы, всего зафиксировано 2 дорожных происшествия.