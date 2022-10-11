На тюменской объездной дороге затруднено движение

Первое ДТП произошло на улице Федюнинского, поэтому движение затруднено на участке от улицы Монтажников до улицы Николая Федорова. Кроме того, пробка образовалась на улице Василия Гольцова, в обе стороны.
Второе ДТП случилось между Московским и Червишевском трактом.
Известно, что также движение затруднено в центре города.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Профсоюзной столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. По данным 2ГИС, всё произошло в районе улицы Профсоюзной, 11. Столкновение произошло около пешеходного перехода, но обошлось без пострадавших.