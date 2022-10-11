На тюменской объездной дороге затруднено движение

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Профсоюзной столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. По данным 2ГИС, всё произошло в районе улицы Профсоюзной, 11. Столкновение произошло около пешеходного перехода, но обошлось без пострадавших.