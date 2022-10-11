Два грузовика и ВАЗ столкнулись на трассе Тюмень – Омск, пострадали двое мужчин

На место инцидента прибыла скорая помощь.
«По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой «Мерседес», потом легковой автомобиль отбросило на большегруз «МАН». 69-летнего водителя зажало в автомобиле, его вызволяли спасатели, 66-летний пассажир также травмирован, обоих отправили в больницу»сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Стоит отметить, что на 304-м километре трассы Тюмень-Омск наблюдаются затруднения. Движение на дороге не останавливалось. В сторону Омска машины вынуждены ехать по обочине.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 11 октября кран въехал в надземный пешеходный переход.