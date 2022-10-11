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Два грузовика и ВАЗ столкнулись на трассе Тюмень – Омск, пострадали двое мужчин

11 октября 13:11
Фото: ГИБДД
Два грузовика и ВАЗ столкнулись на трассе Тюмень – Омск, сообщает пресс-служба ГИБДД 11 октября. Всё произошло в Ишимском районе. В результате ДТП пострадали 2 человека.

На место инцидента прибыла скорая помощь.

«По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой «Мерседес», потом легковой автомобиль отбросило на большегруз «МАН». 69-летнего водителя зажало в автомобиле, его вызволяли спасатели, 66-летний пассажир также травмирован, обоих отправили в больницу»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Стоит отметить, что на 304-м километре трассы Тюмень-Омск наблюдаются затруднения. Движение на дороге не останавливалось. В сторону Омска машины вынуждены ехать по обочине.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 11 октября кран въехал в надземный пешеходный переход.

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#Новости#Скорая помощь#Грузовики#ДТП#ГИБДД#Инцидент#Инспекторы гибдд#Федеральная трасса#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
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