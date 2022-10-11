Два грузовика и ВАЗ столкнулись на трассе Тюмень – Омск, пострадали двое мужчин

«По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой «Мерседес», потом легковой автомобиль отбросило на большегруз «МАН». 69-летнего водителя зажало в автомобиле, его вызволяли спасатели, 66-летний пассажир также травмирован, обоих отправили в больницу»сообщили в пресс-службе ГИБДД.