Амвросиевский цементный завод: у истоков главных строек России

Борьбе с немецко-фашистскими захватчиками отдали свои жизни цементники В. И. Вощенко, В. В. Есауленко, В. И. Ломакин, С. А. Титовка и А. К. Чернышёв. Все они посмертно были удостоены звания Героев Советского Союза. Среди заводчан были и такие, кто прошёл всю войну, а после её окончания вернулся трудиться на завод.