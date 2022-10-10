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В Тюмени из-за болезни скончалась заслуженный экономист РФ

10 октября 11:06
Фото: 1Mi
В Тюмени скончалась Тамара Кокорина (заслуженный экономист РФ), сообщает администрация города. Ей было 78 лет, в последнее время она проходила лечение из-за продолжительной болезни.

Кокорина родилась в областной столице в 1944 году. Она закончила Шадринский финансовый техникум и устроилась на работу в райфинотдел в Тюменской области. Её трудовая деятельность была посвящена развитию финансовой системы Тюмени. Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973», получила медаль «Ветеран труда». Почти 20 лет назад Тамаре Кокориной было присвоено высокое звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

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