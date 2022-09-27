Известный певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве, с 1993 по 1997 год он получил три награды за танцевальные шоу. С 2004 по 2005 год являлся ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале «Муз-ТВ».