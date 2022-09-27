Известный певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет

Информацию подтвердили «РИА Новости». Певец был многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве, с 1993 по 1997 год он получил три награды за танцевальные шоу. С 2004 по 2005 год являлся ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале «Муз-ТВ».
С 1998 по 2010 год он получил 5 премий «Золотой граммофон». Несколько лет назад Борис Моисеев перенес два инсульта и не общался с прессой.
«Наш город» сообщал, что 14 сентября, умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Всё произошло в Приморском крае во время экспедиции.