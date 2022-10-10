Как донецкие травматологи спасали шахтеров прямо в забое

Тем, кто в Донецк приезжает впервые и в голову не приходит, что этот «дворец» — здание лечебного учреждения, Республиканского травматологического центра (РТЦ) Министерства здравоохранения ДНР.
Почему для больницы построили огромный «дворец» и кому принадлежит эта идея? Как многолетний опыт спасения шахтеров теперь помогает лечить раненных? Рассказываем.
Единственная в УССР
Травматологическая больница занимает внушительную территорию — 7 га, что сопоставимо с площадью примерно 10 футбольных полей. Общая площадь всех 1300 помещений учреждения составляет 25000 кв. м., причём все отделения размещены в одном здании, что очень удобно как для врачей, так и для больных.
Указ о создании областной травматологической больницы в городе Сталино — так назывался Донецк до 1961 года — был подписан в 1947 году, через два года после окончания Великой Отечественной войны. Зачем же понадобилось возводить такое масштабное сооружение для лечения травм?
«Донбасс — это промышленный регион, в то время шло активное восстановление разрушенной Великой Отечественной войной экономики. Многочисленные шахты, заводы и фабрики начинали работать на полную мощность. Однако, к сожалению, на любых промышленных предприятиях неизбежен техногенный травматизм. Поэтому решение о создании областной травматологической больницы сложно переоценить — ее задачей было оказание помощи пациентам с тяжелыми травмами», — объяснил директор РТЦ Андрей Боряк. Он добавил, что несколько существующих до этого травматологических отделений в городских больницах при такой концентрации промышленных предприятий не справлялись с нагрузкой.
Кроме того, Донецкая область была одной из самых густонаселённых в УССР. Численность населения крупных городов составляла от 300 тысяч до полумиллиона, а в областном центре — один миллион. «При такой плотности населения, кроме техногенных было множество других причин травматизма — автодорожных, спортивных, бытовых и т. д.», — рассказал директор РТЦ об еще одном мотиве появления в Донецке травматологической больницы.
Кстати, за 69 лет существования медучреждение четыре раза меняло название: Областная травматологическая больница; Сталинский НИИ травматологии, ортопедии и протезирования; Донецкий НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького. Однако, как бы не менялось название больницы, жители Донецка во все времена, называют её просто — «Травма»: «отвезли в «Травму», «накладывали гипс в «Травме» и т. д.
Интересный факт
«Оснащена новейшим советским медицинским оборудованием»
Уже через 6 лет после указа о создании областной травматологической больницы, 7 декабря 1953 года была введена в эксплуатацию первая очередь нового больничного корпуса на 200 коек. В одной из городских газет только что сданному объекту посвящена заметка: «На центральной магистрали города — улице Артема вступило в эксплуатацию самое большое в области лечебное учреждение — первая очередь травматологической больницы на 200 коек. В ней — 228 комнат, общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В больнице имеются отделения — травматологическое, глазное, ортопедическое и челюстно-лицевой хирургии, физиотерапевтический и рентгенокабинеты, комнаты для грязе- и водолечения. Травматологическая больница оснащена новейшим советским медицинским оборудованием. Во всех палатах установлены никелированные кровати, проведена сигнализация, имеются телефоны и радио, на каждом этаже — ванные. Одна из больших комнат больницы отведена под кинозал». Изогнутые коридоры больницы специально рассчитывались так, чтобы по ним удобно было провозить носилки.
Первоначально работало только левое крыло здания, а к 1956 году строительство было окончательно завершено. По словам заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС ДонНМУ Григория Лобанова здание травматологии изначально было оснащено целым подземным госпиталем — бомбоубежищем на 800 коек.
Интересный факт
Уникальный протез и первый камень в фундамент
История травматологической больницы в Донецке неразрывно связана с именем заведующего кафедрой травматологии и ортопедии Сталинского медицинского института им. М. Горького профессора Иона Моисеевича Чижина (1890 — 1962). Именно ему принадлежит идея создания вместо нескольких травматологических отделений, не обеспечивающих возросших потребностей промышленного региона, большого специализированного лечебного учреждения. Чижина поддержал главный врач больницы им. Калинина доцент Петр Александрович Контрольский. Вместе они добились решения о строительстве травматологической больницы и провели практически всю организационную работу по ее созданию.
Ион Моисеевич Чижин всю свою жизнь стремился усовершенствовать процесс лечения пациентов так, чтобы уменьшить их страдания. На его счету несколько десятков изобретений. Еще в 1936 году он получил авторское свидетельство на уникальное по тем временам изобретение — механический протез руки, со всеми функциями, присущими настоящей кисти. «Предлагаемая функционально-косметическая искусственная верхняя конечность снабжена в отличие от всех известных в настоящее время аналогичных протезов, движущим механизмом в виде питаемого электрическим током от переносного аккумулятора и тому подобного источника тока электромотора, помещенного, в зависимости от уровня ампутации конечности в полости плечевой или предплечевой гильзы протеза», — говорится в описании изобретения к авторскому свидетельству.
«К сожалению, сейчас сложно сказать удалось ли в то время воплотить в жизнь это изобретение Чижина. Однако с большой вероятностью его идея механического протеза получила развитие в разработках других ученых», — считает заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС ДонНМУ Григорий Лобанов.
Во время Великой Отечественной войны Чижин предложил стандартную упаковку гипсовых заготовок и специальный аппарат «ЦУГАППАРАТ» для вправления переломов и наложения гипсовых повязок. Оба предложения были одобрены Военно-медицинским управлением РККА и рекомендованы к применению в госпиталях, а за «ЦУГАППАРАТ» он получил благодарность и денежную премию.
В последние годы жизни Ион Чижин занимался лечением диабетической стопы, трофических язв, рожистого воспаления кожи и других подобных заболеваний методом, который сам и разработал — с помощью цинко-желатиновой повязки. «Цинко-желатиновой повязкой пользуются до сих пор, потому что эффективней ее ничего не придумали. Но при этом мало кто знает имя ее изобретателя», — рассказывает Григорий Лобанов.
Любопытно, что на пенсию Чижин вышел в возрасте 72 лет, однако пенсионером он пробыл всего две недели — не выдержало сердце. Ион Моисеевич Чижин похоронен в городе Горловка, расположенном в 40 км от Донецка.
8 любопытных фактов об Ионе Чижине
«Шахта — это второй фронт»
Труд шахтеров во все времена считался одним из самых тяжелых и опасных, даже было введено такое понятие как количество погибших горняков на один миллион тонн угля. В Донбассе в разные годы эта цифра составляла от 2 до 6. В 70-х годах прошлого века угледобыча в Донецком бассейне переживала расцвет, который, к сожалению, сопровождался ростом аварий на шахтах с большим количеством пострадавших. «Черное золото» в шахтах Донбасса добывается на больших глубинах, порой превышающих 1000 метров.
Пострадавшие во время аварии горняки часто умирали на этапе эвакуации их спасателями на поверхность, потому что поднять травмированного человека с такой глубины дело небыстрое. Поэтому в 1982 году в Донецке решили подготовить бригаду врачей, которые будут спускаться в шахту и оказывать профессиональную помощь пострадавшим на месте.
«По инициативе начальника ВГСЧ Донбасса Михаила Судиловского и начальника медслужбы ВГСЧ Владимира Шияна было принято решение создать реанимационно-противошоковую группу (РПГ). В группе нас было пять человек — четыре хирурга и один врач-кардиолог. Таких бригад квалифицированных медиков, которых в случае аварии спускали прямо в шахту, не было не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Так что мы были первыми», — рассказал о том, как находился в составе первой в мире реанимационно-противошоковой группы медиков заведующий организационно-методическим отделом РТЦ, кандидат медицинских наук Николай Шпаченко.
Первый год работы РПГ имела статус экспериментальной бригады. Затем в Донецк приехали представители Госплана СССР и их расчеты показали, что создание таких бригад медиков рентабельно и экономически выгодно для государства. «Мы четко показали, что смертность среди пострадавших в авариях горняков уменьшилась почти в два раза», — объяснил Шпаченко. Поэтому уже через два года, в 1984 году постановлением Минздрава СССР реанимационно-противошоковые группы были созданы во всех угольных регионах СССР. К слову, они продолжают свою работу и в настоящее время — в Кузбассе, Воркуте, Дальнем Востоке.
Во время оказания помощи травмированным шахтерам на дне забоя, выяснилось, что многие лекарства в шахте и на поверхности действуют абсолютно по-разному. «В результате нами были разработаны препараты, которые в условиях шахты показали колоссальный леченый и профилактический эффект, особенно у шоковых больных — то есть у тех больных, у которых травма сопровождалась шоком», — продолжил Николай Шпаченко. По его словам, многие наработки, полученные за годы оказания помощи горнякам, успешно используются и в условиях боевых действий в Донбассе.
«Когда-то Сталин сказал, что „Шахта — это второй фронт“. Я, когда начал сравнивать шахтную тяжелую травму и боевую травму, понял, что они во многом похожи», — поделился своими наблюдениями медик.
Интересный факт
РТЦ в цифрах
Эпидемия травматизма
Республиканский травматологический центр занимается лечением всех видов травм опорно-двигательного аппарата, травмами позвоночника и спинного мозга, здесь есть уникальные отделения микрохирургии глаза и микрохирургии конечностей.
Несмотря на то, что Центр носит название травматологический, здесь занимаются не только травмами, а также лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе артрозы, проводят операции с использованием эндоскопической аппаратуры на коленных суставах, выполняются сложные ортопедические коррекции конечностей с использованием Илизаровских методик.
В последние восемь лет с началом войны в Донбассе сотрудникам РТЦ пришлось освоить еще одно направление. «Мы получили вынужденный колоссальный опыт при минно-взрывных травмах, огнестрельных поражениях и сопутствующих им ожогах и акубаротравмах (контузиях)», — рассказывает директор РТЦ.
Основоположнику хирургии, автору труда «Начало общей военно-полевой хирургии» Николаю Пирогову принадлежит фраза: «Война — это травматическая эпидемия». В ее справедливости на собственном опыте убедились донецкие травматологи. «Когда 27 мая 2014 года нам привезли первых травмированных, мы поняли, что в наш дом пришла война. Раненных нам привозили по 20-30 человек ежедневно. В то время нас оставалось всего 140 сотрудников, включая санитарок и работников хозчасти. Мы сначала дежурили сутки через двое, а затем сутки через сутки и даже трое суток через сутки. Одной из медсестер (средний медперсонал был в особенном дефиците — прим.) пришлось дежурить шестеро суток подряд, потому что был самый настоящий конвейер из раненных людей», — вспоминает заместитель директора РТЦ Вадим Оноприенко.
Медперсонал РТЦ осваивал новые навыки на ходу. «Каноны военно-полевой хирургии абсолютно отличаются от медицины мирного времени. Учились мы за операционным столом, ездить на курсы не было времени», — рассказывает Оноприенко.
Своим бесценным опытом донецкие травматологи делятся с российскими коллегами. Так, в марте 2022 года, в режиме онлайн под эгидой комитета Госдумы по здравоохранению состоялась конференция с медиками из военно-медицинской академии Санкт-Петербурга и ряда других российских медучреждений.
С конца июля 2022 года у травматологов РТЦ прибавилось работы. ВСУ в очередной раз совершили военное преступление, «рассыпав» по улицам Донецка и других городов Республики несколько тысяч запрещённых противопехотных мин-«Лепестков». «Самая подлая мина», — именно о них говорил герой Фёдора Бондарчука в фильме «9 рота». «Лепесток» не убивает, но наступив на него, человек лишается стопы. «К сожалению, при контакте с этой миной ампутации стопы избежать невозможно», — говорит Андрей Боряк. По данным на 6 августа 2022 года тяжелые увечья ног, наступив на мину, получили уже 30 мирных жителей.
А вы знали?
Задача — сохранить раненным детям конечности
В структуре больницы — единственное на всей территории Донбасса отделение детской травмы. Республиканский травматологический центр оказывает помощь детям не только из ДНР и ЛНР, но и тем, кого привозят из различных областей Украины, Крыма, и некоторых регионов РФ. «Наши детские ортопеды тесно сотрудничают с коллегами из Москвы, в частности с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (институт Рошаля — прим. авт.)», — отметил директор РТЦ Андрей Боряк.
Когда в 2014 году Донбасс оказался в эпицентре боевых действий, с минно-взрывными ранениями в больницу поступали не только взрослые, но и дети. С февраля 2022 года Украина усилила обстрелы из тяжелой артиллерии мирных кварталов городов ДНР, и поток раненных снова увеличился. «К нам зачастую доставляли и теперь доставляют детей с травматическим отчленением конечности. И наша задача, особенно в случае с детьми, все-таки не ампутировать, а реимплантировать (в народе говорят „пришить“ — прим.) либо сохранить, то, что есть. Это очень сложный комплексный труд», — говорит Андрей Боряк.
Так, например, в настоящее время в детском отделении проходит лечение жительница Донецка 17-летняя Мария О. В маршрутку, на которой она приехала на конечную остановку — автостанцию «Центр» — попал снаряд, и девушке оторвало стопу. Специалистам РТЦ удалось ее «пришить» — реимплантировать, однако Маше предстоит ещё целая серия высокотехнологичных операций.
В детском отделении РТЦ по сей день трудится старейший сотрудник - ортопед-травматолог 92-летняя Валентина Петровна Убийко. В лечебное учреждение она пришла после окончания Донецкого мединститута в 1959 году и с тех пор не меняла место работы.
Много лет назад Валентина Петровна разработала уникальный способ лечения новорожденных детей с так называемым «акушерским параличем». Это родовое повреждение плечевого сплетения, при котором ручка малыша полностью обездвиживается. При такой травме важно начинать лечение как можно раньше. Обычно детей с «акушерским параличем» начинали лечить с двух-трех недельного возраста. Изобретение Валентины Убийко позволило оказывать медицинскую помощь новорожденным уже в первые дни их жизни. «Я предложила шинку для отведения ручки в положение „Будь готов“ (известное приветствие пионеров СССР — прим.). Шинка была изготовлена на нашем протезном заводе и надевалась ребенку прямо в родильном доме», — рассказала Валентина Петровна.
По словам Андрея Боряка, за полгода, в течение которых длится военная спецоперация, только в одном случае не удалось ребенку спасти кисть руки, остальным детям, угодившим под артобстрел ВСУ, конечности сохранили.