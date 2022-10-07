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В Ялуторовске мужчине, убившему пьяного незнакомца, дали 7 лет строгого режима

7 октября 11:06
Фото: 1Mi
Ялуторовский районный суд вынес приговор мужчине, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что зимой этого года 28-летний Дмитрий Батурин вместе с друзьями распивали алкогольные напитки в кафе. После посиделок они собирались поехать в баню. При выходе из заведения к Батурину подошел незнакомец, который также был пьян. Он заявил Дмитрию, что тот должен оплатить его нахождение в бане с компанией. Батурин отказал. Мужчина не отстал и начал оскорблять его. В ходе конфликта Дмитрий стал избивать незнакомца, тем самым причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

Был заявлен гражданский иск потерпевшей. Она требует о взыскать компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей рублей. Кроме того, взыскать такую же сумму в пользу малолетнего сына погибшего. Также она требует возмещение материального вреда на похоронные расходы в размере 43 тысяч рублей. Сестра потерпевшего также просит взыскать с Дмитрия компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину. Дмитрий полностью признал исковые требования о возмещении материального вреда, частично признал исковые требования о компенсации морального вреда. Что касается размера компенсации морального вреда, то Батурин считает его завышенным.

Суд назначил Дмитрию Батурину наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования гражданки о взыскании материального вреда в размере 43 536 удовлетворил полностью. С ответчика также взыскали 1 миллион рублей в пользу несовершеннолетнего и 1 миллион рублей в пользу истца. В остальной части иска было отказано.

В пользу сестры потерпевшего с Батурины взыскали 500 тысяч рублей.

Также из средств федерального бюджета Российской Федерации гражданке С. было выплачено 200 тысяч рублей.

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