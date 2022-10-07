В Ялуторовске мужчине, убившему пьяного незнакомца, дали 7 лет строгого режима

Выяснилось, что зимой этого года 28-летний Дмитрий Батурин вместе с друзьями распивали алкогольные напитки в кафе. После посиделок они собирались поехать в баню. При выходе из заведения к Батурину подошел незнакомец, который также был пьян. Он заявил Дмитрию, что тот должен оплатить его нахождение в бане с компанией. Батурин отказал. Мужчина не отстал и начал оскорблять его. В ходе конфликта Дмитрий стал избивать незнакомца, тем самым причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.