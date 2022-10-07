В Тюмени 61-летний водитель Daewoo сбил пешехода на «зебре» и пытался скрыться

Всё произошло на улице Интернациональной, 14. В больницу попал 35-летний житель Тюмени.
«Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили и задержали водителя автомобиля Daewoo Nexia, сбившего 5 октября 35-летнего пешехода на ул.Интернациональной, 14 в Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП»сообщили в ГИБДД.
Автомобиль Daewoo не был зарегистрирован в ГИБДД, но водителя удалось найти. В пятницу суд приговорил эмоционального водителя к лишению ВУ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в октябре на улице Ветеранов Труда в дерево влетел Daewoo Nexia.