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В Тюмени 61-летний водитель Daewoo сбил пешехода на «зебре» и пытался скрыться

7 октября 10:56
Фото: ГИБДД
В Тюмени 5 октября сотрудники ГИБДД поймали 61-летнего водителя Daewoo. Мужчина сбил пешехода на «зебре» и уехал с места инцидента. В итоге он лишился водительских прав на год.

Всё произошло на улице Интернациональной, 14. В больницу попал 35-летний житель Тюмени.

«Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили и задержали водителя автомобиля Daewoo Nexia, сбившего 5 октября 35-летнего пешехода на ул.Интернациональной, 14 в Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП»сообщили в ГИБДД.

Автомобиль Daewoo не был зарегистрирован в ГИБДД, но водителя удалось найти. В пятницу суд приговорил эмоционального водителя к лишению ВУ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в октябре на улице Ветеранов Труда в дерево влетел Daewoo Nexia.

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