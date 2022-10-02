В Тюмени водитель Daewoo Nexia врезался в дерево

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск водитель большегруза слетел с дороги в кювет. В аварии он не пострадал, но дорогу пришлось частично перекрывать для того, чтобы вытащить фуру. На данный момент движение на трассе полностью восстановлено.