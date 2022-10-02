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В Тюмени водитель Daewoo Nexia врезался в дерево

2 октября 10:45
Фото: 1Mi
Серьезная авария произошла сегодня днем в районе Северного рынка. На улице Ветеранов Труда в дерево влетел водитель автомобиля Daewoo Nexia. Поскольку от удара переднюю часть машины сильно смяло, понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь мужчину из автомобиля.
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Тюмень

В результате дорожно-транспортного происшествия тюменцев получил травму ноги. На данный момент он госпитализирован. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Еще одно ДТП произошло на улице Газовиков, 30. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. На месте происшествия была замечена машина скорой помощи. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск водитель большегруза слетел с дороги в кювет. В аварии он не пострадал, но дорогу пришлось частично перекрывать для того, чтобы вытащить фуру. На данный момент движение на трассе полностью восстановлено.

#Новости#Авария#ДТП#ГИБДД#Тюменская область#Водители#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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