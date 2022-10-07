«Собаки как люди, у всех свой характер» — нижегородский сапер-кинолог о службе в СВО

У собак, как и у людей, конечно, разные характеры. Сангвиники, холерики… У нас с Тосканой много общего, мы оба собственники. Она мячик свой любимый не отдаст никому, я вещи свои не люблю одалживать. И оба мы — интроверты. Мы когда между собой общаемся, друг друга понимаем сразу, можно сказать, у нас возвышенные отношения, такая коммуникация только между нами. А все остальные — они там где-то, снаружи. Мы сошлись характерами, нашли общий язык и так и работаем. Я знаю, что ей надо. Она знает, что я прошу. Все просто.