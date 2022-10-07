Чернышенко высказался за ускорение рассмотрения жалоб по частичной мобилизации

Дмитрий Чернышенко рассказал, что среди обращений потенциальных добровольцев есть и заявки от женщин. В этом вопросе сам Чернышенко поддерживает позицию Министерства обороны относительно того, что женщин не следует привлекать к участию в военных действиях в ходе частичной мобилизации. Но им необходимо предоставить возможность трудиться в российских госпиталях, заниматься волонтерской деятельностью, если у них будет соответствующее желание. Мужчины, не подпадающие под критерии призыва в рамках частичной мобилизации или службы в качестве добровольцев, могут также выполнять работу волонтеров при желании внести вклад в защиту интересов страны.