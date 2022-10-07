Чернышенко высказался за ускорение рассмотрения жалоб по частичной мобилизации

Напомним, первый сервис «Стать добровольцем» — для тех, кто добровольно хочет участвовать в СВО. Второй сервис дает возможность через портал «Госуслуги» оформить жалобу в ситуации возможной ошибки при частичной мобилизации. Все заявления направляют в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживают и контролируют. Об этом сообщает NewsNN.ru.
Дмитрий Чернышенко рассказал, что среди обращений потенциальных добровольцев есть и заявки от женщин. В этом вопросе сам Чернышенко поддерживает позицию Министерства обороны относительно того, что женщин не следует привлекать к участию в военных действиях в ходе частичной мобилизации. Но им необходимо предоставить возможность трудиться в российских госпиталях, заниматься волонтерской деятельностью, если у них будет соответствующее желание. Мужчины, не подпадающие под критерии призыва в рамках частичной мобилизации или службы в качестве добровольцев, могут также выполнять работу волонтеров при желании внести вклад в защиту интересов страны.
Вице-премьер также назвал основные проблемы, которые связаны с обработкой жалоб на вероятные ошибки при частичной мобилизации, выявленные в ходе работы региональных призывных комиссий.
Он подчеркнул, что обработку жалоб следует проводить в минимальные сроки. В ряде субъектов РФ уже докладывают о формальном подходе к ответам на претензии в ситуации вероятной ошибки при частичной мобилизации. Однако эффективность, оперативность рассмотрения обращений, качество отправленных ответов — стандарт, на который следует равняться при оценке работы в регионах.