nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чернышенко высказался за ускорение рассмотрения жалоб по частичной мобилизации

7 октября 17:52
Фото: 1Mi
Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по информированию населения относительно вопросов частичной мобилизации. Он призвал быстрее обрабатывать жалобы и рассмотреть вопрос о женщинах-добровольцах, желающих защищать страну.

Напомним, первый сервис «Стать добровольцем» — для тех, кто добровольно хочет участвовать в СВО. Второй сервис дает возможность через портал «Госуслуги» оформить жалобу в ситуации возможной ошибки при частичной мобилизации. Все заявления направляют в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживают и контролируют. Об этом сообщает NewsNN.ru.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что среди обращений потенциальных добровольцев есть и заявки от женщин. В этом вопросе сам Чернышенко поддерживает позицию Министерства обороны относительно того, что женщин не следует привлекать к участию в военных действиях в ходе частичной мобилизации. Но им необходимо предоставить возможность трудиться в российских госпиталях, заниматься волонтерской деятельностью, если у них будет соответствующее желание. Мужчины, не подпадающие под критерии призыва в рамках частичной мобилизации или службы в качестве добровольцев, могут также выполнять работу волонтеров при желании внести вклад в защиту интересов страны.

Вице-премьер также назвал основные проблемы, которые связаны с обработкой жалоб на вероятные ошибки при частичной мобилизации, выявленные в ходе работы региональных призывных комиссий.

Он подчеркнул, что обработку жалоб следует проводить в минимальные сроки. В ряде субъектов РФ уже докладывают о формальном подходе к ответам на претензии в ситуации вероятной ошибки при частичной мобилизации. Однако эффективность, оперативность рассмотрения обращений, качество отправленных ответов — стандарт, на который следует равняться при оценке работы в регионах.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25