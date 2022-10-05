nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени вновь подорожало жилье в новостройках

5 октября 12:32
Фото: 1Mi
Подписчики паблика «Нетипичная Тюмень» сообщают о росте цен на новостройки. За последние месяцы в Тюмени стоимость недвижимости поднялась почти на 9%. В августе-сентябре стоимость квадратного метра превысила отметку в 100 000 рублей.

Между тем, горожане полагают, что на данный момент цены начали снижаться.

«Месяц назад купили квартиру в новостройке за 5150 млн. На сегодняшний день над нами и под нами цена 5600»сообщила подписчица паблика «Нетипичная Тюмень» Оксана Г.

В конце сентября тюменские риэлторы сообщали, что скидки на вторичном рынке жилья в Тюменской области уже приближаются к 30%. По мнению Ильдара Хусаинова, цены в этом сегменте замерли из-за резкого снижения числа клиентов. Сокращение спроса на новостройки ожидается в ближайшее время.

Материалы по теме
Тюменский рынок недвижимости замер. Все больше продавцов предлагают скидки до 30%
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25