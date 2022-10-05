В Тюмени вновь подорожало жилье в новостройках

В конце сентября тюменские риэлторы сообщали, что скидки на вторичном рынке жилья в Тюменской области уже приближаются к 30%. По мнению Ильдара Хусаинова, цены в этом сегменте замерли из-за резкого снижения числа клиентов. Сокращение спроса на новостройки ожидается в ближайшее время.