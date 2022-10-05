Тюменца будут судить за сбыт более 1 кг наркотиков

На основании расследования, проведенного прокуратурой города Тюмени, по уголовному делу, заведенному на тюменца, было утверждено обвинительное заключение.
Известно, что правонарушитель был задержан в мае текущего года.
Распространял наркотики мужчина не в одиночку, в январе он вступил в сговор с неизвестными, которые и помогали ему сбывать наркотики по всему городу.
При обыске в квартире мужчины, правоохранители обнаружили наркотики, которые подозреваемых хранил для личного пользования.
А потому уголовное дело на него завели сразу по четырем статьям, подразумевающих санкции за покушение на сбыт, реализацию запрещенных веществ, хранение и продажу наркотиков в крупном размере.
Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
А в отношении тех, кто помогал тюменцу вести незаконный бизнес, уголовное дело выделено в отдельное производство.
В Тюменской области сейчас также рассматривается дело о велосипедисте, который перевозил марихуану. «Наш город» рассказывал о том, как его удалось задержать.