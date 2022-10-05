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Тюменца будут судить за сбыт более 1 кг наркотиков

5 октября 12:35
Фото: 1Mi
31-летний тюменец около 4 месяцев торговал наркотиками на территории Тюмени. За это время он успел сбыть более килограмма запрещенных веществ. Правоохранители выяснили, что продавец и сам является наркоманом.
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Суд

На основании расследования, проведенного прокуратурой города Тюмени, по уголовному делу, заведенному на тюменца, было утверждено обвинительное заключение.

Известно, что правонарушитель был задержан в мае текущего года.

Распространял наркотики мужчина не в одиночку, в январе он вступил в сговор с неизвестными, которые и помогали ему сбывать наркотики по всему городу.

При обыске в квартире мужчины, правоохранители обнаружили наркотики, которые подозреваемых хранил для личного пользования.

А потому уголовное дело на него завели сразу по четырем статьям, подразумевающих санкции за покушение на сбыт, реализацию запрещенных веществ, хранение и продажу наркотиков в крупном размере.

Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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А в отношении тех, кто помогал тюменцу вести незаконный бизнес, уголовное дело выделено в отдельное производство.

В Тюменской области сейчас также рассматривается дело о велосипедисте, который перевозил марихуану. «Наш город» рассказывал о том, как его удалось задержать.

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