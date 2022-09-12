15 килограммов наркотиков: тюменскому дилеру огласили обвинительное заключение

В ходе судебного заседания, Каширину огласили обвинительное заключение. Подсудимый свою вину в деяниях, предусмотренными частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ, признал.
Также мужчине продлили срок заключение под стражу до 30 декабря текущего года — на время судебного разбирательства.
Напомним, что еще в мае сотрудники ГИБДД остановили жителя Саратовской области на 40-м км автодороги Тюмень — Омск. В разговоре с инспекторами мужчина сильно нервничал, что вызвало серьезные подозрения.
А потому было решено осмотреть автомобиль, за рулем которого был Михаил Каширин. В его багажнике оказалось 15 килограммов синтетического наркотика, расфасованного по 30 вакуумным упаковкам.
Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, мужчина сразу рассказал, что уже длительное время распространяет наркотики и заработал более 2 миллионов рублей.
С августа 2021 года, Каширин создавал крупно-оптовые тайники в Новосибирской области. С новой партией он ехал из Перми в Новосибирск, но довезти груз до места назначения не сумел.