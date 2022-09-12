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15 килограммов наркотиков: тюменскому дилеру огласили обвинительное заключение

12 сентября 08:31
Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу Михаила Каширина, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке. Общая стоимость синтетических веществ составляла более 100 млн рублей. Подсудимый свою вину признал.

В ходе судебного заседания, Каширину огласили обвинительное заключение. Подсудимый свою вину в деяниях, предусмотренными частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ, признал.

Также мужчине продлили срок заключение под стражу до 30 декабря текущего года — на время судебного разбирательства.

Напомним, что еще в мае сотрудники ГИБДД остановили жителя Саратовской области на 40-м км автодороги Тюмень — Омск. В разговоре с инспекторами мужчина сильно нервничал, что вызвало серьезные подозрения.

А потому было решено осмотреть автомобиль, за рулем которого был Михаил Каширин. В его багажнике оказалось 15 килограммов синтетического наркотика, расфасованного по 30 вакуумным упаковкам.

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, мужчина сразу рассказал, что уже длительное время распространяет наркотики и заработал более 2 миллионов рублей.

С августа 2021 года, Каширин создавал крупно-оптовые тайники в Новосибирской области. С новой партией он ехал из Перми в Новосибирск, но довезти груз до места назначения не сумел.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюменской области поймали мужчину с коноплей в рюкзаке.

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