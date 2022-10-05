Сова прилетела в дом к жителю микрорайона Тюменский-2

Стоит отметить, что подобные случаи происходят не часто. 28 апреля этого года в Тюмени на улице Холодильная около дома 138 горожане увидели белую сову. Другой похожий случай произошел 18 апреля 2010 года, тогда сова прилетела в военный городок. У неё было сломано крыло, птица не улетала даже при приближении собак. На помощь сове пришли спасатели. С помощью одеяла они подняли птицу и перенесли ее в специальный контейнер. Ночную хищницу вывезли в лесной массив на Червишеском тракте около Тюмени.