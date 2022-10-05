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Сова прилетела в дом к жителю микрорайона Тюменский-2

5 октября 16:28
Фото: 1Mi
В Тюмени 5 октября в квартиру к жителю микрорайона Тюменский-2 прилетела сова, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень». Птица устроилась на подоконнике третьего этажа.

«Совушка прилетела в гости к жителю микрорайона Тюменский-2»отмечает подписчик паблика.

Стоит отметить, что подобные случаи происходят не часто. 28 апреля этого года в Тюмени на улице Холодильная около дома 138 горожане увидели белую сову. Другой похожий случай произошел 18 апреля 2010 года, тогда сова прилетела в военный городок. У неё было сломано крыло, птица не улетала даже при приближении собак. На помощь сове пришли спасатели. С помощью одеяла они подняли птицу и перенесли ее в специальный контейнер. Ночную хищницу вывезли в лесной массив на Червишеском тракте около Тюмени.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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