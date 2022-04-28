nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Холодильной горожане увидели белую сову

28 апреля 14:15
Фото: ЧП Тюмень ЧС
В Тюмени на улице Холодильная около дома 138 горожане увидели белую сову. Ещё одну, но уже мертвую нашли на берегу Утиного озёра. Помочь птицам горожане уже не смогли.

«Лежит без движений, на меня не реагирует, не моргает. Вчера видела их на мосту Влюблённых и на ЦБ»сообщил подписчик тюменского паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Ранее 8 апреля «Наш город» сообщал, что в районе Велижанского тракта недалеко от Тюмени увидели фламинго. Обычно в это время эти птицы находятся гораздо южнее и неприспособлены к сибирской погоде. По всей видимости, фламинго чувствовал себя неплохо и летал около трассы. Стоит отметить, что в местных озёрах ранее наблюдали розовых лебедей, которые не улетели на юг в ноябре прошлого года.

Материалы по теме
Около Тюмени в районе Велижанского тракта появился розовый фламинго
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25