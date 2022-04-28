В Тюмени на Холодильной горожане увидели белую сову

Ранее 8 апреля «Наш город» сообщал, что в районе Велижанского тракта недалеко от Тюмени увидели фламинго. Обычно в это время эти птицы находятся гораздо южнее и неприспособлены к сибирской погоде. По всей видимости, фламинго чувствовал себя неплохо и летал около трассы. Стоит отметить, что в местных озёрах ранее наблюдали розовых лебедей, которые не улетели на юг в ноябре прошлого года.