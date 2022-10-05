Правозащитники сообщили о первом деле об уклонении от частичной мобилизации

«Мужчина из Пензы отказался подписывать повестку в военкомат и был задержан полицией при поддержке ОМОНа»сообщили представители группы «Агора» (признана иностранным агентом).
Возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ, мужчина находится в СИЗО два дня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что уголовное дело из-за этого инцидента заводить не будут
Сегодня «Наш город» сообщал, что 409 мобилизованных тюменцев решили жениться после получения повестки. Сейчас в региональных ЗАГСах призывники могут вступить в брак в день подачи заявления.