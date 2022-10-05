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Правозащитники сообщили о первом деле об уклонении от частичной мобилизации

5 октября 12:58
Фото: 1Mi
Правозащитники группы «Агора» (признана иностранным агентом) сообщили о первом уголовном деле за уклонение от частичной мобилизации. По данным руководителя организации Павла Чикова (признан иностранным агентом), был арестован 32-летний житель Пензы.

«Мужчина из Пензы отказался подписывать повестку в военкомат и был задержан полицией при поддержке ОМОНа»сообщили представители группы «Агора» (признана иностранным агентом).

Возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ, мужчина находится в СИЗО два дня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что уголовное дело из-за этого инцидента заводить не будут

Сегодня «Наш город» сообщал, что 409 мобилизованных тюменцев решили жениться после получения повестки. Сейчас в региональных ЗАГСах призывники могут вступить в брак в день подачи заявления.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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