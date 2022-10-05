«Московский соловей» в донецких степях: жизнь и музыка Тамары Миансаровой

Впервые за долгое время жизнь действительно налаживалась. Было что есть и где жить — Тамаре с матерью выделили место в общежитии музыкальной школы. Были любимые занятия музыкой и любимая учительница Татьяна Владимировна Седанкина — по описанию самой Тамары, «русская красавица, высокая и стройная», которая «знала и умела всё» и к тому же обожала свою ученицу, не упуская случая угостить ее или порадовать маленьким сувениром. Но при этом здоровье Томы на фоне пережитых лишений стало стремительно слабеть. Постоянный изнуряющий кашель, непроходящая экзема на руках, частые головокружения. Вскоре ей ставят печальный диагноз — туберкулез. На борьбу с ним уйдет не один год. К счастью, недалеко от Минска был открыт санаторий для детей с этим недугом, где Тамара провела много месяцев в покое и тишине, при этом не разлучаясь с музыкой: специально для девочки в санаторий привезли пианино.