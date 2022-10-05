Более 102 млн рублей потратит «Лукойл-Энергосети» на проживание вахтовиков

Заказчику требуется оказание услуг по предоставлению койко-мест ЗСРУ ООО «Лукойл-Энергосети» в 2023 году. Места нужны для специалистов «Когалымэнергонефть» из Когалыма, работников из Губкинского, сотрудников Цеха по сервисному обслуживанию электро и теплообурудывания в ЯНАО. А также места нужны работникам двух сервисных центров — «Урайэнергонефть» и «Лангепаско-Покачевская Энергонефть».