nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 102 млн рублей потратит «Лукойл-Энергосети» на проживание вахтовиков

5 октября 13:17
Фото: 1Mi
На сайте Госзакупок появился лот от ООО «Лукойл-Энергосети» на сумму более 102 млн рублей. За эти средства компании предоставят койко-места для сотрудников организации. Вахтовики будут проживать в общежитиях.

Заказчику требуется оказание услуг по предоставлению койко-мест ЗСРУ ООО «Лукойл-Энергосети» в 2023 году. Места нужны для специалистов «Когалымэнергонефть» из Когалыма, работников из Губкинского, сотрудников Цеха по сервисному обслуживанию электро и теплообурудывания в ЯНАО. А также места нужны работникам двух сервисных центров — «Урайэнергонефть» и «Лангепаско-Покачевская Энергонефть».

В документации указано, что предоставить койко-места должны на весь 2023 год. За это заплатят 102 млн 131 тыс. рублей. Всего требуется 9 112 койко-мест для сотрудников. В качестве мест оказания услуг числятся общежития на месторождениях ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

Дочернее предприятие «Лукойла» в Югре оштрафовано на 800 000 рублей
Узнать подробнее

Правила проживания схожи с правилами в обычных общежитиях. Вахтовикам нужно будет поддерживать порядок в комнатах и раз в месяц проводить генуборку, соблюдать правила пожарной безопасности, принимать пищу только в отведенных для этого местах.

По данным из открытых источников, ООО «Лукойл-Энергосети» управляет Алексей Шашин. В 2021 году организация задекларировала выручку в размере 21,3 млрд рублей. Чистая прибыль фиксировалась на уровне 177,6 млн рублей.

За 14 лет работы компания приняла участие в 1 070 судебных делах, среди них 971 дело в роли истца, еще 30 дел — в роли ответчика. Всего было подписано 352 контракта в качестве поставщика и 7 453 контракта — в качестве заказчика.

Материалы по теме
Администрация города закупила мебель на 1,6 млн рублейТюменские власти закупят 1500 наборов на помпы из США для введения инсулинаШколы Тюменской области закупили больше 100 новых автобусов
#Аналитика#Вахта#ООО «Лукойл - Западная Сибирь#Общежития#ЛУКОЙЛ#Госзакупки#Анна Доронина
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25