Более 102 млн рублей потратит «Лукойл-Энергосети» на проживание вахтовиков

Заказчику требуется оказание услуг по предоставлению койко-мест ЗСРУ ООО «Лукойл-Энергосети» в 2023 году. Места нужны для специалистов «Когалымэнергонефть» из Когалыма, работников из Губкинского, сотрудников Цеха по сервисному обслуживанию электро и теплообурудывания в ЯНАО. А также места нужны работникам двух сервисных центров — «Урайэнергонефть» и «Лангепаско-Покачевская Энергонефть».
В документации указано, что предоставить койко-места должны на весь 2023 год. За это заплатят 102 млн 131 тыс. рублей. Всего требуется 9 112 койко-мест для сотрудников. В качестве мест оказания услуг числятся общежития на месторождениях ООО «Лукойл-Западная Сибирь».
Правила проживания схожи с правилами в обычных общежитиях. Вахтовикам нужно будет поддерживать порядок в комнатах и раз в месяц проводить генуборку, соблюдать правила пожарной безопасности, принимать пищу только в отведенных для этого местах.
По данным из открытых источников, ООО «Лукойл-Энергосети» управляет Алексей Шашин. В 2021 году организация задекларировала выручку в размере 21,3 млрд рублей. Чистая прибыль фиксировалась на уровне 177,6 млн рублей.
За 14 лет работы компания приняла участие в 1 070 судебных делах, среди них 971 дело в роли истца, еще 30 дел — в роли ответчика. Всего было подписано 352 контракта в качестве поставщика и 7 453 контракта — в качестве заказчика.