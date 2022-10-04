Военнослужащие Тюменской области проходят боевое слаживание и инженерную подготовку

Мероприятия проводят преподаватели ТВВИКУ и другие специалисты.
«Занятия проходят по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, в том числе обкатка танками (когда над военнослужащими проезжает танк, чтобы привыкали к шуму двигателей)»отмечает информцентр правительства Тюменской области.
На полигоне проводятся стрельбища. Внимание уделяется и инженерной подготовке, с поступлением вещевого имущества проблем не возникает. Бойцов одевают в соответствии с погодой.
Ранее «Наш город», что тюменцы, несогласные с мобилизацией, временно будут жить в Патрушева.