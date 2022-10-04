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Военнослужащие Тюменской области проходят боевое слаживание и инженерную подготовку

4 октября 11:18
Фото: 1Mi
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 4 октября проходят боевое слаживание, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Мероприятия проводят преподаватели ТВВИКУ и другие специалисты.

«Занятия проходят по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, в том числе обкатка танками (когда над военнослужащими проезжает танк, чтобы привыкали к шуму двигателей)»отмечает информцентр правительства Тюменской области.

На полигоне проводятся стрельбища. Внимание уделяется и инженерной подготовке, с поступлением вещевого имущества проблем не возникает. Бойцов одевают в соответствии с погодой.

Ранее «Наш город», что тюменцы, несогласные с мобилизацией, временно будут жить в Патрушева.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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