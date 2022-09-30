Тюменцы, несогласные с мобилизацией, временно будут жить в Патрушева

По словам Сергея Миневцева, точных данных — сколько жителей областной столицы, несогласных с частичной мобилизацией, проживают в Патрушева, нет. Но уполномоченный отметил, что все заявления, которые поступили от горожан, касающихся правомерности призыва, направлены в прокуратуру Тюменской области и военкомат.