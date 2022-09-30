Тюменцы, несогласные с мобилизацией, временно будут жить в Патрушева

«Для горожан обустроено здание, расположенное напротив МСЧ „Нефтяник“. Силой тюменцев, конечно, никто не удерживает — условия проживания там более, чем хорошие», заверил омбудсмен.
По словам Сергея Миневцева, точных данных — сколько жителей областной столицы, несогласных с частичной мобилизацией, проживают в Патрушева, нет. Но уполномоченный отметил, что все заявления, которые поступили от горожан, касающихся правомерности призыва, направлены в прокуратуру Тюменской области и военкомат.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала частичной мобилизации в России тюменским общественникам было направлено порядка семи сотен жалоб, касающихся законности призыва. Около двухсот жителей Тюмени вернулись домой к семьям.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности, подчеркнул, что призыву при частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно.
Президент потребовал исправлять все допущенные ошибки во время частичной мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно. Также Владимир Путин наказал генпрокурору России Игорю Краснову незамедлительно реагировать на нарушения в ходе частичной мобилизации.
«Добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны, надо разобраться со всем этим», отметил президент.