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В Тюменской области горит лес. Горожан предупредили о появлении запаха дыма

4 октября 06:28
Фото: 1Mi
В Тюменской области, несмотря на прохладную осеннюю погоду, возобновились лесные пожары. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь лесных пожаров. Ликвидировано три лесных пожара на общей площади 11,2 гектаров — два в Нижнетавдинском и один в Тобольском районах.

Локализованы два возгорания в Тобольском районе.

Борьба с огнем продолжается до сих пор в Вагайском, Уватском и Тюменском районах. В последнем возгорание возникло на землях обороны и безопасности. По словам специалистов, причина всех пожаров — нарушение правил пожарной безопасности местным населением.

«Все силы и средства направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию пожаров. Кроме того, специалисты Тюменской авиабазы оказывают помощь в тушении ландшафтных пожаров, один из которых в Тюменском районе. В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени», рассказали «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса.

Добавим, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня в Тюмени ожидается пасмурная погода и небольшое потепление до + 15 + 17.

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