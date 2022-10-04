В Тюменской области горит лес. Горожан предупредили о появлении запаха дыма

Локализованы два возгорания в Тобольском районе.
Борьба с огнем продолжается до сих пор в Вагайском, Уватском и Тюменском районах. В последнем возгорание возникло на землях обороны и безопасности. По словам специалистов, причина всех пожаров — нарушение правил пожарной безопасности местным населением.
«Все силы и средства направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию пожаров. Кроме того, специалисты Тюменской авиабазы оказывают помощь в тушении ландшафтных пожаров, один из которых в Тюменском районе. В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени», рассказали «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса.
Добавим, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня в Тюмени ожидается пасмурная погода и небольшое потепление до + 15 + 17.