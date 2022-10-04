У тюменского школьника, решившего покурить, сигарета взорвалась прямо во рту

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что инцидент произошел 27 сентября. В скорую помощь вызов поступил в 12:41. В 12:58 медики уже были на месте происшествия.
Ребенка доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, а после осмотра отправили домой на амбулаторное лечение.
Где школьник приобрел электронную сигарету — неизвестно. Но, вероятнее всего, этот случай навсегда теперь избавит его от тяги к курению.
Ранее «Наш Город» писал, что в одном из сел Бердюжского района трое нетрезвых подростков угнали два автомобиля. Одним из них оказался фургон «Почты России».