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У тюменского школьника, решившего покурить, сигарета взорвалась прямо во рту

4 октября 06:09
Фото: 1Mi
О том, что курение вредит здоровью известно, пожалуй, каждому. На днях на своем личном примере в этом убедился один из тюменских школьников, решивший покурить электронную сигарету. Девайс взорвался прямо во рту у подростка. К счастью, обошлось без серьезных травм.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что инцидент произошел 27 сентября. В скорую помощь вызов поступил в 12:41. В 12:58 медики уже были на месте происшествия.

Ребенка доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, а после осмотра отправили домой на амбулаторное лечение.

Где школьник приобрел электронную сигарету — неизвестно. Но, вероятнее всего, этот случай навсегда теперь избавит его от тяги к курению.

Ранее «Наш Город» писал, что в одном из сел Бердюжского района трое нетрезвых подростков угнали два автомобиля. Одним из них оказался фургон «Почты России».

#Новости#Скорая помощь#Сигареты#Электронные сигареты#Инцидент#Травмы#Подростки#Школьники#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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