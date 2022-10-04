У тюменского школьника, решившего покурить, сигарета взорвалась прямо во рту

О том, что курение вредит здоровью известно, пожалуй, каждому. На днях на своем личном примере в этом убедился один из тюменских школьников, решивший покурить электронную сигарету. Девайс взорвался прямо во рту у подростка. К счастью, обошлось без серьезных травм.

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