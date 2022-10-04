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Тюменцы против крупных трат на обновление Рощино на фоне большого дефицита бюджета

4 октября 01:30
Фото: 1Mi
Тюменцев возмутила стоимость реконструкции аэропорта Рощино. В телеграм-канале «Тюмень №1» подписчики удивляются выделением на эти цели 8 млрд рублей. Более того, в воздушной гавани Тюмени постоянно идут строительно-монтажные работы. Эти деньги можно потратить и на другие более важные цели.

«Я что-то не понимаю, его же только пару тройку лет назад реконструировали?»отмечает подписчица телеграм-канала «Тюмень №1» Татьяна В.

Ещё осенью 2021 года в Рощино началось строительство нового КПП. Въезд на контролируемую зону оснащен автоматическим шлагбаумом. В сентябре этого года стало известно о выделении крупной суммы на строительство нового аэровокзального комплекса. Его эскиз был опубликован накануне (3 октября).

«На что 8 миллиардов?! 6 деревьев посадить и новые дорожки на асфальте нарисовать!»отмечает подписчица телеграм-канала «Тюмень №1» Елена Ф.

Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году ожидается на уровне 90 млрд.

Ожидается, что все работы закончат в октябре 2026 года. По данным «Нашего города», заказчиком выступает АО «Аэропорт Рощино».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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