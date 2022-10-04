Тюменцы против крупных трат на обновление Рощино на фоне большого дефицита бюджета

«Я что-то не понимаю, его же только пару тройку лет назад реконструировали?»отмечает подписчица телеграм-канала «Тюмень №1» Татьяна В.
Ещё осенью 2021 года в Рощино началось строительство нового КПП. Въезд на контролируемую зону оснащен автоматическим шлагбаумом. В сентябре этого года стало известно о выделении крупной суммы на строительство нового аэровокзального комплекса. Его эскиз был опубликован накануне (3 октября).
«На что 8 миллиардов?! 6 деревьев посадить и новые дорожки на асфальте нарисовать!»отмечает подписчица телеграм-канала «Тюмень №1» Елена Ф.
Ожидается, что все работы закончат в октябре 2026 года. По данным «Нашего города», заказчиком выступает АО «Аэропорт Рощино».