Десятки мобилизованных тюменцев вернулись домой, цены в военторге, дело Бережного

25 мобилизованных тюменцев вернули назад из-за болезней и по семейным обстоятельствам.
В настоящий момент на рассмотрении находится ещё 180 жалоб. Всего за время работы координационного центра с конца сентября в ОНФ поступило 1355 обращений.
«Вопросы всегда поступают разные. К каждому – индивидуальный подход»пояснили представители тюменского ОНФ.
К общественникам обратился мужчина, которые страдает гипертонией и сахарным диабетом. Он предоставил документы в военкомат, но их рассматривать не стали. Сейчас он вернулся домой.
Отметим, что в координационный центр ежедневно поступает 100-150 жалоб и обращений.
Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ.
Анастасия Волк рассказала «Нашему городу», что сейчас сторона защиты основательно готовится к заседанию в Верховном суде РФ. Ожидается, что ближе к концу этой недели все материалы поступят в Москву. Первым делом судьи рассмотрят вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что 14 сентября Виталию Бережному продлили срок ареста.
Что купить в военторге в Тюмени.
В тюменских магазинах экипировки для охоты и рыбалки наблюдается повышение активности. Полки тюменских военторгов пустеют, горожане покупают для мобилизованных экипировку и новую одежду. Зимние берцы стоят уже от 3 до 8 тысяч рублей. В дефиците бронежилеты, их практически нигде нет.
Мобилизованным рекомендуют взять с собой: предметы гигиены, фонарик, батарейки и зарядные устройства, спальники, палатки, термобелье, специальные перчатки.
Тюменские главы муниципальных образования и представители различных организаций покупают для мобилизованных аптечки, антисептические препараты, бинты. Хоть бронежилетов и нет в списках того, что нужно брать с собой мобилизованным, многие интересуются этой позицией. В военторгах Тюмени можно приобрести это снаряжение, но цены «кусаются». Например, в магазине «Центр экипировки» под заказ продаются бронежилеты за 20-25 тысяч рублей. На сайтах других военторгов бронежилеты не представлены.