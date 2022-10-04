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Десятки мобилизованных тюменцев вернулись домой, цены в военторге, дело Бережного

4 октября 16:00
Фото: 1Mi
В Тюменской области одной из самых обсуждаемых новостей стало возвращение домой 25 мобилизованных тюменцев. Об этом сообщили представители местного ОНФ, с 21 сентября к ним поступило 1 355 жалоб из-за частичной мобилизации.

25 мобилизованных тюменцев вернули назад из-за болезней и по семейным обстоятельствам.

В настоящий момент на рассмотрении находится ещё 180 жалоб. Всего за время работы координационного центра с конца сентября в ОНФ поступило 1355 обращений.

«Вопросы всегда поступают разные. К каждому – индивидуальный подход»пояснили представители тюменского ОНФ.

К общественникам обратился мужчина, которые страдает гипертонией и сахарным диабетом. Он предоставил документы в военкомат, но их рассматривать не стали. Сейчас он вернулся домой.

Отметим, что в координационный центр ежедневно поступает 100-150 жалоб и обращений.

Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ.

Анастасия Волк рассказала «Нашему городу», что сейчас сторона защиты основательно готовится к заседанию в Верховном суде РФ. Ожидается, что ближе к концу этой недели все материалы поступят в Москву. Первым делом судьи рассмотрят вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что 14 сентября Виталию Бережному продлили срок ареста.

Что купить в военторге в Тюмени.

В тюменских магазинах экипировки для охоты и рыбалки наблюдается повышение активности. Полки тюменских военторгов пустеют, горожане покупают для мобилизованных экипировку и новую одежду. Зимние берцы стоят уже от 3 до 8 тысяч рублей. В дефиците бронежилеты, их практически нигде нет.

Мобилизованным рекомендуют взять с собой: предметы гигиены, фонарик, батарейки и зарядные устройства, спальники, палатки, термобелье, специальные перчатки.

Тюменские главы муниципальных образования и представители различных организаций покупают для мобилизованных аптечки, антисептические препараты, бинты. Хоть бронежилетов и нет в списках того, что нужно брать с собой мобилизованным, многие интересуются этой позицией. В военторгах Тюмени можно приобрести это снаряжение, но цены «кусаются». Например, в магазине «Центр экипировки» под заказ продаются бронежилеты за 20-25 тысяч рублей. На сайтах других военторгов бронежилеты не представлены.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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