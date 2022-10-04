Десятки мобилизованных тюменцев вернулись домой, цены в военторге, дело Бережного

Тюменские главы муниципальных образования и представители различных организаций покупают для мобилизованных аптечки, антисептические препараты, бинты. Хоть бронежилетов и нет в списках того, что нужно брать с собой мобилизованным, многие интересуются этой позицией. В военторгах Тюмени можно приобрести это снаряжение, но цены «кусаются». Например, в магазине «Центр экипировки» под заказ продаются бронежилеты за 20-25 тысяч рублей. На сайтах других военторгов бронежилеты не представлены.