Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ

Напомним, что 14 сентября Виталию Бережному продлили срок заключения под стражей, являющийся мерой пресечения.
В тот же день судья, рассматривавшая это дело в Тюмени — Наталья Жукова, подала ходатайство о самоотводе. Также сторона истца выступила с заявлением об изменении территориальной подсудности дела.
Сегодня Анастасия Волк, выступающая общественным защитником Виталия Бережного, сообщила «Нашему городу», что она уже готовится к новым слушаниям.
«Как только председатель Верховного суда получит дело, в течение 10 дней он должен будет решить, когда пройдет первое заседание. Я думаю ближе к концу этой недели или в начале следующей скажут. Так что в этом деле все будет зависеть от нового судьи, надеемся, что он будет беспристрастным», сообщила «Нашему городу» Анастасия Волк.
В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сегодня сообщили, что материалы дела уже направлены в Верховный Суд Российской Федерации.
Первым делом там рассмотрят вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела.