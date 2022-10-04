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Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ

4 октября 07:31
Фото: «НашГород»
Общественный защитник Виталия Бережного Анастасия Волк рассказала «Нашему городу», что сейчас сторона защиты основательно готовится к выступлению в Верховном суде. В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сообщили, что материалы уголовного дела в отношении Бережного уже направили для нового рассмотрения.
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Суд

Напомним, что 14 сентября Виталию Бережному продлили срок заключения под стражей, являющийся мерой пресечения.

В тот же день судья, рассматривавшая это дело в Тюмени — Наталья Жукова, подала ходатайство о самоотводе. Также сторона истца выступила с заявлением об изменении территориальной подсудности дела.

Сегодня Анастасия Волк, выступающая общественным защитником Виталия Бережного, сообщила «Нашему городу», что она уже готовится к новым слушаниям.

«Как только председатель Верховного суда получит дело, в течение 10 дней он должен будет решить, когда пройдет первое заседание. Я думаю ближе к концу этой недели или в начале следующей скажут. Так что в этом деле все будет зависеть от нового судьи, надеемся, что он будет беспристрастным», сообщила «Нашему городу» Анастасия Волк.

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области сегодня сообщили, что материалы дела уже направлены в Верховный Суд Российской Федерации.

Первым делом там рассмотрят вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на самом деле произошло в суде с делом Виталия Бережного

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