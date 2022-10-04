Защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ

«Как только председатель Верховного суда получит дело, в течение 10 дней он должен будет решить, когда пройдет первое заседание. Я думаю ближе к концу этой недели или в начале следующей скажут. Так что в этом деле все будет зависеть от нового судьи, надеемся, что он будет беспристрастным», сообщила «Нашему городу» Анастасия Волк.