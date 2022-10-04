400 кило «мяса в пробирке» за 21 день: инновационная разработка молодого ученого

Идея.
Даниил занимается выращиванием «мяса в пробирке» с 2019 года на базе научно-исследовательской лаборатории «Клеточные, репродуктивные вспомогательные и ДНК технологии» Белгородского государственного университета.
В начале своего пути Даниил ознакомился с простой статистикой: ежегодно на убой отправляют 283 миллиона коров и 271 миллион свиней, но этого не хватает, чтобы прокормить стремительно растущее население планеты. К тому же, предприятия пищевой промышленности загрязняют воду, воздух, почву; они занимают большие территории. Белгород — сердце сельскохозяйственного и аграрного производства России и молодой ученый, который всю свою жизнь провел в этом регионе видел подтверждение статистике своими глазами. Помимо экологических проблем, остро стоит вопрос об этичности мясного производства, а также, проблема повышения антибиотикорезистентности — способности микробов противостоять действию антимикробных средств, в том числе антибиотиков, в результате употребления человеком мяса животных, выращенных в неблагоприятных условиях, с использованием антибиотиков и гормонов: 82% пищевых заболеваний связаны именно с употреблением некачественных мясных продуктов.
После изучения потенциала столовых клеток ученому и пришла идея о «выращивании» фарша в лабораторных условиях.
Мнение эксперта.
«Технология создания продуктов питания при помощи культивирования клеток — это прорыв в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности. Революция и решение множества проблем», — говорит технолог пищевого производства Алексей Иванов, — «и хоть пока Даниил может вырастить только фарш, я уверен, в будущем он удивит нас структурированными стейками и другими продуктами».
«Даниил из тех ученых, которые способны на большее, благодаря лидерским качествам и креативному мышлению. Он не из тех, кто просто переливает жидкости из пробирки в пробирку, он из тех, кто наполняет это действие смыслом. Идея Даниила хорошая и свежая, я думаю, её ждёт большое будущее, а моё дело — научить, помочь и направить» — говорит научный руководитель Даниила, кандидат биологических наук Сергей Надеждин.
Перспективы.
Выращивание клеточного фарша позволит сократить использование водного ресурса на 99%, а земельного — на 97% и ни одно животное больше не пострадает, так как все, что требуется для производства «клеточного фарша» — это взять биопсию у животного, чье мясо необходимо получить (процедура абсолютно безболезненна) и поместить эти клетки в специальную питательную среду, состоящую из витаминов и аминокислот. Затем перенести клетки в биореактор, с помощью которого происходит наращивание клеточной биомассы. На выращивание 400 кг мяса требуется всего 21 день.
Такой фарш не только абсолютно безопасен для человека, так как при его производстве не используются антибиотики и гормоны, но и не отличается по вкусу, консистенции и виду от привычного нам продукта, который мы каждый день видим на прилавках магазинов. Ещё технология позволяет регулировать питательность мяса.
Цели.
Сейчас главная цель — наладить масштабное производство. Технология не имеет аналогов в России, а значит Даниила ждет длинный и сложный путь первопроходца, но, как говорит сам Даниил, трудности ему не страшны — спортивное прошлое воспитало в нем упорство, которого хватит на десятерых, а осознание того, что ты делаешь что-то полезное не только для себя, но и для всего человечества — это лучший двигатель, который только можно придумать.