Житель Тюменской области приехал к жене для примирения, но убил тещу

Следствие считает, что 2 августа этого года обвиняемый приехал в село Ярковского района, чтобы помириться с женой. Она была у матери в гостях. Мужчина не застал супругу дома и начал распивать с тещей алкогольные напитки.
Обвиняемый решил убить тещу. Он ударил ее ножом, женщина скончалась на месте. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Подозреваемый признался в содеянном. Была собрана достаточная доказательная база, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш город» писал о том, что житель Тюменской области душил сестру, угрожая ей расправой.