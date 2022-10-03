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Житель Тюменской области приехал к жене для примирения, но убил тещу

3 октября 11:21
Фото: 1Mi
В Тюменской области судят мужчину, который обвиняется в убийстве своей тещи. СУ СК РФ по Тюменской области было завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.
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Полиция

Следствие считает, что 2 августа этого года обвиняемый приехал в село Ярковского района, чтобы помириться с женой. Она была у матери в гостях. Мужчина не застал супругу дома и начал распивать с тещей алкогольные напитки.

Обвиняемый решил убить тещу. Он ударил ее ножом, женщина скончалась на месте. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. Была собрана достаточная доказательная база, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш город» писал о том, что житель Тюменской области душил сестру, угрожая ей расправой.

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