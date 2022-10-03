В Тюмени на два дня будет ограничено движение автобусов № 36

Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Транспортные средства маршрута № 36 будут работать по основной схеме до с/о Ландыш и два транспортных средства по временной схеме без заезда в район с/о «Березняки».
Движение планируется организовать по Салаирскому тракту, далее по проезду до а/д «подъезд к с/т Лаванда», до конечного остановочного пункта СНТ «Лаванда».
Отмечаем, что посадка и высадка будут осуществляться со всеми соответствующими остановочными пунктами по маршруту объезда.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на одном из перекрестков в центре города появилась вафельная разметка.