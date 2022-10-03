nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на два дня будет ограничено движение автобусов № 36

3 октября 12:01
Фото: Администрация Тюмени
С 4 по 6 октября будет временно ограничено движение автобусов маршрута № 36 «Центральный рынок — с/о Лаванда» на автомобильной дороге «подъезд к с/т Ландыш», «Текстильщик», «Ясень», «Лаванда», «Виктория», «Зеленый дол». Причина перекрытия — устройство верхнего слоя асфальтового покрытия.

Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспортные средства маршрута № 36 будут работать по основной схеме до с/о Ландыш и два транспортных средства по временной схеме без заезда в район с/о «Березняки».

Движение планируется организовать по Салаирскому тракту, далее по проезду до а/д «подъезд к с/т Лаванда», до конечного остановочного пункта СНТ «Лаванда».

Отмечаем, что посадка и высадка будут осуществляться со всеми соответствующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на одном из перекрестков в центре города появилась вафельная разметка.

Материалы по теме
В Тюмени из-за ремонта дороги перекрыли проезд на улице УрицкогоНа тюменской трассе перекрыли движение из-за сгоревшего микроавтобусаВ Тюмени из-за аварии перекрыли движение в центре города
#Новости#Перекрытие дороги#Россия#Дорога#Тюменская область#Администрация города#Тюмень#Администрация#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25