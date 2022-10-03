Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича: больше века на передовой

Когда в середине 30-х годов Макар услышал о стахановском движении, он загорелся идеей совершить что-то подобное в металлургии. К этому времени он уже неплохо понимал суть производства, на рабочем месте чувствовал себя спокойно и уверенно, хотя в число передовиков не входил. Лучшие сталевары на тот момент выдавали 7-8 тонн стали с одного квадратного метра пода печи. Макар Мазай поставил себе задачу побить этот рекорд. 14 октября 1936 года за неполных семь часов работы он вместе с четырьмя товарищами выплавил 13,62 тонны стали с квадратного метра пода печи — неслыханный объем на то время, тем более выполненный руками обычного паренька. Это был беспрецедентный мировой рекорд. Добившись такой цифры, Макар не остановился на достигнутом, а поставил новую цель — сделать этот объем нормой. Для этого он предложил углубить ванну и поднять своды мартеновской печи, и руководство завода пошло навстречу.